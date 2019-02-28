Украинцам существенно увеличат выплаты: стало известно, какие именно

Дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям – это не всегда хорошо, считает эксперт

В Украине планируют ввести ежемесячные выплаты многодетным семьям. По планам, семьи, в которых есть трое детей, будут получать ежемесячно доплату в размере 2027 гривен. Так, в этом году планируется, что многодетные семьи будут получать доплату до того момента, пока ребенок достигнет школьного возраста. В планах на следующие годы – выплаты до 16 лет ребенка. Такую инициативу разработали с целью борьбы с бедностью и для стимуляции рождаемости.

Действительно ли это будет стимулом для рождаемости и как такие выплаты отразятся на украинцах и на экономике, Styler спросил Владимира Дубровского - старшего экономиста Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главного эксперта группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного Пакета Реформ.

По мнению экономиста, планы ввести такие выплаты дополнительно к тем, что уже есть - это популистский предвыборный ход.

"Но я не думаю, что это будет иметь какое-то большое влияние что на экономику Украины, что на уровень рождаемости. С одной стороны, у нас не настолько много таких семей, и это не настолько большая сумма, чтобы это могло существенно повлиять на инфляцию. А с другой стороны, если говорить о демографии, то этот фактор и на нее также не сильно подействует", - убежден Дубровский.

Фото: В Украине хотят дополнительно платить 2027 грн многодетным семьям каждый месяц (pixabay.com)

Даже гораздо большие выплаты, которые начали выплачивать в Украине еще раньше для семей с новорожденными детьми, уже немного нивелировались и не привели к значительному "бэби-буму" в Украине, говорит он.

"Какая-то часть бедных людей действительно начала рожать больше детей для того, чтобы получать на них такое содержание. Это не является особенно хорошей тенденцией, потому что в странах, где эффективно работают подобные программы, возникает такой феномен как "плодить нищету". Люди, которые не могут или не хотят зарабатывать, рожают детей, получают на них большие субсидии. Получается, что такие дети растут в бедности, им не могут дать нормального образования. Эта бедность нередко становится просто хронической и длится поколениями. Это не то явление, которое бы хотелось копировать из опыта развитых стран", - говорит экономист.

В Украине такое явление не носит пока такого массового характера, потому что нет крупных денежных сумм по содержанию детей. Но вообще вводить эту практику – не всегда хорошо, уверен Владимир Дубровский.

"Не все, что есть в практике развитых стран, является правильным. И не все это нам нужно копировать. Надо посмотреть, к каким последствиям это приводит там, какие последствия из-за этого возникают и избегать тех "ловушек", в которые уже попали многие развитые страны. В частности, от такого явления образуется прослойка электората, полностью зависимая от государства. Такие люди стабильно голосуют за определенных политиков, и очень трудно потом эти выплаты отменить", - добавляет экономист.

Фото: Дополнительные выплаты не увеличат рождаемость и не повлияют на экономику, уверен эксперт (РБК-Украина)

Такой слой общества, который живет исключительно на социальные выплаты от государства и не хочет ничего в этом менять, существует во многих развитых странах. В Германии, в США, в Швеции и других государствах, вспоминает он.

"Более того: там в этом явлении уже появилась своя специфика. Такой системой в основном злоупотребляют темнокожие американцы, в Европе – мигранты или их потомки. Эта проблема получает этнический привкус, и совсем трудно становится с этим явлением бороться. Это уже воспринимается не только как социальная, но и как этническая проблема", - говорит эксперт.

Он подводит итог: выплаты по 2027 гривен ежемесячно семьям с тремя детьми на экономике сильно не скажутся и глобально на нее не повлияют.

"Такое решение, я надеюсь, на экономике значительным образом не отразится. Но в целом такая политика неправильная. Это популистская политика, которая ведет к очень опасным последствиям", - предостерегает Дубровский.

Напомним, экономист дал прогноз курса доллара весной в Украине.

Также стало известно, что с 1 марта индексация пенсий в Украине будет проводиться автоматически. Начиная с 2019-го, это будет происходить каждый год.

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