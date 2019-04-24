Украинцы получат разовые соцвыплаты: кому повезет

Уже в мае украинцы смогут получить разовые выплаты. Какие ожидаются суммы и кому повезет, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Некоторые категории граждан от 20 марта до 5 мая смогут получить ежегодную разовую социальную помощь, размер которой будет составлять от 530 до 3850 грн. Согласно постановлению Кабмина №237 помощь получат:

Лица с инвалидностью вследствие войны - бывшие несовершеннолетние (кому на момент заключения не исполнилось 18 лет), узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания.

Лица с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы - 3850 грн, II группы - 3400 грн, III группы - 2950 грн.

Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, получат 3850 грн.

Члены семей погибших и жены (мужья) умерших с инвалидностью вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований - получат 840 грн.

Лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 530 грн.

Напомним, что в 2019 году ожидается два пересмотра пенсионных выплат. Те пенсионеры, которые получают минимальную пенсию и не могут пока что рассчитывать на повышение, получили одноразовую доплату в размере 2400 гривен.

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