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13-я пенсия: кто из пенсионеров сможет получать ежегодно

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 13:25
13-я пенсия: кто из пенсионеров сможет получать ежегодно
Пенсионеры смогут получать больше (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионерам собираются насчитывать еще одну ежегодную выплату

Пенсии в Украине были проиндексированы, и многие пенсионеры получили повышенные выплаты. В 2019 году ожидается еще два пересмотра пенсионных выплат. Те пенсионеры, которые получают минимальную пенсию и не могут пока что рассчитывать на повышение, получили одноразовую доплату в размере 2400 гривен.

Половина уже была выплачена в марте, а вторую часть пенсионеры получат вместе с пенсией в апреле. Это специальная выплата, которая была назначена тем, у кого есть достаточный трудовой стаж, но они получают минимальную пенсию из-за того, что до выхода на пенсию у них были маленькие заработные платы.

13-я пенсия: кто из пенсионеров сможет получать ежегодно

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что украинские пенсионеры могут рассчитывать на так называемую "тринадцатую пенсию" уже в 2019 году. Он объяснил, что такие выплаты планируется сделать ежегодными.

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию", - говорится в сообщении.

Розенко добавил, что на данный момент правительство работает над реализацией и механизмами для этой инициативы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как можно получить пенсионерам солидную прибавку к пенсии.

А также рассказывали о том, что такое накопительная пенсия и когда она будет запускаться в Украине.

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