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13-а пенсія: хто з пенсіонерів зможе отримувати щороку

STYLERЖиття    11.04.2019 - 13:25
13-а пенсія: хто з пенсіонерів зможе отримувати щороку
Пенсіонери зможуть отримувати більше (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонерам збираються нараховувати ще одну щорічну виплату

Пенсії в Україні були проіндексовані, і багато пенсіонерів отримали підвищені виплати. У 2019 році очікується ще два перегляди пенсійних виплат. Ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію та не можуть поки що розраховувати на підвищення, отримали одноразову доплату в розмірі 2400 гривень.

Половина вже була виплачена в березні, а другу частину пенсіонери отримають разом з пенсією в квітні. Це спеціальна виплата, яка була призначена тим, у кого є достатній трудовий стаж, але вони отримують мінімальну пенсію через те, що до виходу на пенсію у них були маленькі заробітні плати.

13-а пенсія: хто з пенсіонерів зможе отримувати щороку

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що українські пенсіонери можуть розраховувати на так звану "тринадцяту пенсію" вже в 2019 році. Він пояснив, що такі виплати планується зробити щорічними.

"Ініціатива президента Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку пенсіонери отримали в березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді "13-ї пенсії" в кінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію", - йдеться в повідомленні.

Розенко додав, що на даний момент уряд працює над реалізацією і механізмами для цієї ініціативи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як можна отримати пенсіонерам солідну надбавку до пенсії.

А також розповідали про те, що таке накопичувальна пенсія і коли вона буде запускатися в Україні.

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