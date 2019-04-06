Пенсійна реформа в Україні: що відомо про накопичувальну пенсію

Пенсійна реформа - накопичувальна пенсія в Україні буде примусовою (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні скоро будуть нараховуватися за новою системою

Пенсійна реформа в Україні повноцінно запрацює з 2021 року. Але вже зараз відомо, що пенсія буде нараховуватися по-новому. Так, українців змусять віддавати 10% своєї заробітної плати на 2-й рівень пенсійного забезпечення. Про це йдеться в законопроекті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ідея пенсії другого рівня полягає в тому, що людина сам зароблятиме собі на пенсію в майбутньому. Така реформа, за словами голови НКЦПФР Тимура Хромаєва, гостро необхідна нашій країні. Оскільки солідарна система (всі працюючі громадяни забезпечують пенсіонерів. - Ред.) вже через 10-15 років зіткнеться з величезними проблемами через погіршення демографічної ситуації.

Пенсійна реформа - накопичувальна пенсія в Україні буде примусовою (фото: pixabay.com)

Новий законопроект встановлює обов'язкові платежі працюючих українців на своє майбутнє пенсійне забезпечення. Спочатку 2% від зарплати, потім кожен рік буде додаватися по 1% і так - до 10%. Ці кошти будуть накопичуватися на особових рахунках власників і управлятися незалежними від уряду фахівцями.

Модель пенсійної системи, яка діє в Україні нині, передбачає, що державна (солідарна) складова пенсії буде однаковою для всіх і буде забезпечувати лише прожитковий мінімум, а все інше кожен українець повинен буде заробити собі сам, відкладаючи щомісяця певний відсоток своєї зарплати на накопичувальний рахунок.

В НКЦПФР вважають, що накопичувальна частина пенсії буде становити близько 70% сукупної пенсії.

Пенсійна реформа - накопичувальна пенсія в Україні буде примусовою (фото: pixabay.com)

Так чи інакше, кажуть експерти, НКЦПФР пропонує зробити обов'язковими такі внески тільки через два роки після запуску реформи. Враховуючи, що набуття чинності закону планується не раніше 2021 року, реформа пенсійної системи відкладається як мінімум на чотири роки.

Вже зараз очевидно, що солідарна система пенсій, не справляється із забезпеченням пенсіонерів. Але з іншого боку, законопроект передбачає досить вагомі за розміром внески учасників (до 10% від доходу). Банкіри вважають, що звиклі до регулярних криз і девальвації гривні українці навряд чи з радістю сприймуть таку перспективу.

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