Українці отримають разові соцвиплати: кому пощастить

Вже в травні українці зможуть отримати разові виплати. Які очікуються суми і кому пощастить, повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Деякі категорії громадян від 20 березня до 5 травня зможуть отримати щорічну разову соціальну допомогу, розмір якої буде становити від 530 до 3850 грн. Згідно з постановою Кабміну №237 допомогу отримають:

Особи з інвалідністю внаслідок війни - колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання.

Особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - 3850 грн, II групи - 3400 грн, III групи - 2950 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3850 грн.

Члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих з інвалідністю внаслідок війни, дружини померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань - отримають 840 грн.

Особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 530 грн.

Нагадаємо, що у 2019 році очікується два перегляди пенсійних виплат. Ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію та не можуть поки що розраховувати на підвищення, отримали одноразову доплату в розмірі 2400 гривень.

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