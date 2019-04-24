Українці отримають разові соцвиплати: кому пощастить

Матеріальну допомогу зможуть отримати деякі категорії громадян
Вже в травні українці зможуть отримати разові виплати. Які очікуються суми і кому пощастить, повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.
Деякі категорії громадян від 20 березня до 5 травня зможуть отримати щорічну разову соціальну допомогу, розмір якої буде становити від 530 до 3850 грн. Згідно з постановою Кабміну №237 допомогу отримають:
Нагадаємо, що у 2019 році очікується два перегляди пенсійних виплат. Ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію та не можуть поки що розраховувати на підвищення, отримали одноразову доплату в розмірі 2400 гривень.
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Ми повідомляли, що майже 80% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" ризикують залишитися без субсидій. У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 гривень протягом двох місяців видача державної допомоги призупиняється.