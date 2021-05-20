Украинцы выбирают лучшую музыку для бега: каждый может назвать любимую песню

В Украине стартовала ежегодная музыкальная премия NP Running Music Awards 2021 . За звание победителя будут соревноваться песни украинских исполнителей, лучше всего подходящие для бега и занятий спортом.

Сейчас продолжается всеукраинская онлайн-номинация: каждый желающий может предложить любимый трек к участию в премии. Для этого нужно указать название и исполнителя композиции на сайте .

"Прошлогодняя премия показала стремление украинцев не только вести здоровый образ жизни, но и поддерживать украинскую музыку. Тогда было номинировано свыше 1000 треков, а среди тех, кто предлагал любимые песни, 60% бегают регулярно. Этой весной идея не теряет актуальности, ведь карантин уже больше года остается испытанием и для музыкантов, и для бегунов. Первые не могут увидеть полные залы, вторые - поучаствовать в забегах, пока жесткие карантинные ограничения не будут сняты", - говорит бегунья и организатор премии Инна Поперешнюк.

Фото: украинцы выбирают лучшую музыку для бега (pexels.com)

Все будет происходить в три этапа. На первом каждый желающий сможет номинировать свои любимые песни на сайте премии, а организаторы отберут 30 самых популярных. На втором этапе 10 марафонцев и ультрамарафонцев со всего мира путем голосования определят топ-10 самых драйвовых треков для бега.

Членами жюри премии в 2021 году стали Инна Поперешнюк, Максим Кривенко, телеведущие Маричка Падалко, которая недавно вышла на подиум в трендовом образе, Валентина Хамайко и Александр Попов, а также Татьяна Воротилина - рекордсменка Украины в преодолении марафона на протезе.

Плейлист из топ-10 песен-финалистов прошлогодней премии