На Украину надвигается антициклон: как долго будет держаться морозная погода

Лишь на севере ожидается небольшой снег

В четверг, 7 февраля, украинцы в полной мере ощутят на себе все преимущества и недостатки антициклона, который уже сегодняшней ночью будет определять погодную ситуацию в стране. Нам он принесет сухую и местами даже солнечную погоду, пишет синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Только в Харьковской и Сумской областях синоптик предполагает небольшой снег.

Ближайшей ночью температура воздуха ожидается от -1 до -5 градусов, завтра днем от -1 мороза до +3 тепла, а на юге Украины ожидается от +3 до +8 градусов тепла.



В Киеве в четверг ожидается погода без осадков, с ночным морозом от -2 до -5 градусов, днем столбики термометров будут показывать около ноля.

Синоптик также прогнозирует, что пятниця и суббота еще побудут холодными, а с воскресенья снова потеплеет.

Погодная карта от Наталки Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Скачки давления и температуры воздуха отбивайте профилактикой, здоровым питанием, мыслями о зимних распродажах, планами на весну и солнце", - советует Диденко.

Кстати, в Укравтодоре предупредили о состоянии покрытия на дорогах государственного значения по состоянию на 6 февраля.

Также мы сообщали, что синоптик Леонид Горбань рассказал Styler чего ждать украинцам в первый месяц весны.

К слову, "народный синоптик" сурок Тимка, которого разбудили в его день - 2 февраля, дал прогноз погоды на предстоящую весну.

Видео: РБК-Украина