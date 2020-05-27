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Украину накроют страшные ливни, грозы и шквалы: какие области пострадают

STYLERЖизнь    27.05.2020 - 20:00
Украину накроют страшные ливни, грозы и шквалы: какие области пострадают
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг, 28 мая, будет по-настоящему опасной

Погода в Украине в четверг, 28 мая, сильно ухудшится. Синоптики прогнозируют мощные ливни, местами грозы и все это с сильным порывистым ветром северо-восточного направления.

Самые интенсивные осадки завтра синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. А в Николаевской к ливню может присоединится еще и гроза.

Грозовой фронт в четверг ожидается также на Востоке, в Винницкой области, а также на побережье морей (кроме Крыма). Но здесь, как и в западных областях, осадки слишком интенсивными не будут.

Ветер завтра сильный, порывистый, от 7 до 12 метров в секунду.

А вот температура воздуха завтра немного повысится. Будет от +15 до +21, а на Востоке и Приазовье даже +21+25 градусов. Ближайшей ночью +6+12.

В Киеве в четверг ливень, порывистый ветер. Днем не жарко - от +15 до +17, на ближайшую ночь +9+11.

Украину накроют страшные ливни, грозы и шквалы: какие области пострадают

Погода в Украине 28 мая (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что на Украину надвигается стихия.

Также мы писали, что град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Погода
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