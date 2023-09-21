Український співак показав душевні фото зустрічі з бійцями із передової
Юлік зустрівся з бійцями ЗСУ (фото: instagram.com/julikofficial)
Екс-учасник DZIDZIO, співак і шоумен Юлік (Назарій Гук) відвідав бійців з передової та передав дрон.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.
"Дякую, захисники та захисниці! Радий був завітати до бійців, які повернулись з передової… Далека дорога, більше 1500 кілометрів, але вони того варті", - написав він.
Окрім благодійного виступу, Юлік передав дрон, який допоможе нашим бійцям оперативніше знешкоджувати російських окупантів.
Артисти передали дрон військовим (фото: instagram.com/julikofficial)
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