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Український співак показав душевні фото зустрічі з бійцями із передової

Четвер 21 вересня 2023 17:40
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Український співак показав душевні фото зустрічі з бійцями із передової Юлік зустрівся з бійцями ЗСУ (фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Styler

Екс-учасник DZIDZIO, співак і шоумен Юлік (Назарій Гук) відвідав бійців з передової та передав дрон.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

"Дякую, захисники та захисниці! Радий був завітати до бійців, які повернулись з передової… Далека дорога, більше 1500 кілометрів, але вони того варті", - написав він.

Окрім благодійного виступу, Юлік передав дрон, який допоможе нашим бійцям оперативніше знешкоджувати російських окупантів.

Український співак показав душевні фото зустрічі з бійцями із передової

Артисти передали дрон військовим (фото: instagram.com/julikofficial)

Раніше ми писали про молодих артистів, які витісняють "динозаврів" української естради.

Також розповідали про зірок, які переклали свої хіти на українську.

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