Украинский певец показал душевные фото встречи с бойцами из передовой
Юлик встретился с бойцами ВСУ (фото: instagram.com/julikofficial)
Экс-участник DZIDZIO, певец и шоумен Юлик (Назарий Гук) посетил бойцов с передовой и передал дрон.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
"Спасибо, защитники и защитницы! Рад был посетить бойцов, которые вернулись с передовой… Дальняя дорога, больше 1500 километров, но они того стоят", - написал он.
Кроме благотворительного выступления Юлик передал дрон, который поможет нашим бойцам оперативнее уничтожать российских оккупантов.
Артисты передали дрон военным (фото: instagram.com/julikofficial)
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