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Украинский певец показал душевные фото встречи с бойцами из передовой

Четверг 21 сентября 2023 17:40
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Украинский певец показал душевные фото встречи с бойцами из передовой Юлик встретился с бойцами ВСУ (фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Styler

Экс-участник DZIDZIO, певец и шоумен Юлик (Назарий Гук) посетил бойцов с передовой и передал дрон.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

"Спасибо, защитники и защитницы! Рад был посетить бойцов, которые вернулись с передовой… Дальняя дорога, больше 1500 километров, но они того стоят", - написал он.

Кроме благотворительного выступления Юлик передал дрон, который поможет нашим бойцам оперативнее уничтожать российских оккупантов.

Украинский певец показал душевные фото встречи с бойцами из передовой

Артисты передали дрон военным (фото: instagram.com/julikofficial)

Раньше мы писали о молодых артистах, которые вытесняют "динозавров" украинской эстрады.

Также рассказывали о звездах, которые перевели свои хиты на украинский язык.

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