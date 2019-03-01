Утерян или поврежден багаж в аэропорту: куда жаловаться

Фото: Багаж в аэропорту (коллаж РБК-Украина)

Эксперт дал советы, куда обращаться, если с багажом во время авиаперевозки что-то случилось

Украинцы стали значительно чаще покупать билеты на самолеты, а рынок авиаперевозок в Украине динамично растет. Но часто после перелета пассажир обнаруживает, что багаж поврежден, с царапинами, или вообще чемодан потеряли. К сожалению, такие ситуации во время авиаперевозок случаются довольно часто.

Всем стоит знать, что за багаж с начала и до конца его перевозки отвечает авиакомпания, говорит авиационный эксперт Богдан Долинце.

По просьбе Styler он дал советы, что делать, когда багаж был поврежден или потерян после того, как его сдали компании-перевозчику.

В первую очередь обращайтесь к авиакомпании

"Если что-либо случается с багажом – он потерялся, в него был осуществлен незаконный доступ, в первую очередь надо обращаться именно к компании-авиаперевозчику. Ведь именно компания несет ответственность за багаж от точки, откуда его забрали и до точки, где его возвращают. Если на этапе транспортировки с багажом что произошло, авиакомпания по запросу пассажира должна провести расследование", - говорит эксперт.

По его словам, авиакомпании обычно имеют разные договоры с подрядчиками, которые могут заниматься багажом, которые от имени компании его принимают и обрабатывают.

Фото: За багаж пассажира прежде всего отвечает авиакомпания, поэтому обращаться в первую очередь надо к ней – эксперт (РБК-Украина)

"Если что-то случилось с багажом именно на этом этапе, то компания взаимодействеют с посредниками. Но такое взаимодействие с посредником – точно не дело пассажира. Этим за него должна заняться исключительно авиакомпания. Как она будет решать этот вопрос – зависит уже от нее", - советует Богдан Долинце.

Когда стоит идти в суд?

Пассажир может подавать в суд, если его вопрос не решили. Но он может подать в суд только на ту авиакомпанию, услугами которой он пользовался, а не на посредников.

"Все остальные участники этого процесса с пассажиром не взаимодействуют. Отвечает за багаж только авиакомпания, которая компенсирует стоимость утраченного багажа или решает проблему каким-то другим образом. Кроме того, правилами перевозки груза определяются границы ответственности сторон. Когда мы говорим о пассажирах, чемоданы которых сдаются, то есть четко прописана максимальная граница, на какую сумму компания несет ответственность", - говорит эксперт.

Какую компенсацию можно получить?

По словам Богдана Долинце, правила у каждой компании бывают разные, но в целом в большинстве случаев компания несет ответственность в первую очередь по весу пропавшего багажа.

Фото: В большинстве случаев компания несет ответственность в первую очередь по весу пропавшего багажа (iev.aero)

"Например, если сумка весила 20 килограммов, из нее исчезло два килограмма, то перевозчик оплачивает около 10-30 евро за килограмм. У каждого по-разному. Если в сумке была ценная вещь, то компания перед пассажиром будет отвечать исключительно в рамках этой ответственности", - говорит он.

Кроме того, есть дополнительные услуги. Например, если идет отправка ценного груза, то процедура перевозки может быть совсем другой. Там действуют более высокие страховые суммы, но все равно компания действует исключительно в рамках договора.

А если багаж был потерян полностью?

"Если багаж был потерян полностью, то максимальный размер компенсации составляет не более 175-180 евро. Конечно, у каждого правила разные, но вряд ли сумма будет астрономически высокой", - говорит Богдан Долинце.

В случае, когда пассажир перевозит ценный багаж, то обычно авиакомпания предупреждает, что ценный багаж лучше везти с собой в виде ручной клади. Если же такой багаж превышает установленный правилами вес, то пассажир должен заплатить за него дополнительные сборы, сообщает эксперт.

Фото: Можно обратиться к сервису Lost and Found, которыми пользуются немало авиакомпаний (hkr.aero)

"Если багаж не подходит по размерам, надо оформлять отправку специальным грузом. У такого груза есть специальное страхование, будет также указано, что именно перевозят и в каком объеме. Тогда до момента выдачи багажа компания несет за него полную ответственность, и если он потеряется, то может возместить стоимость дорогого товара. Например, какой-то техники. Но обычно большинство пассажиров такой услугой не пользуются, ведь за нее идут совсем другие цены", - говорит он.

Документировать факты в присутствии полиции

В качестве итога можно сказать, что в случае повреждения или потери багажа надо в первую очередь обращаться к представителям авиакомпании.

"Если там нет реакции, можно обратиться к сервису Lost and Found, которыми пользуются немало авиакомпаний. И если у компании есть договоренности с этим сервисом, то там могут помочь. К составлению протокола также желательно привлекать и работников аэропорта. Надо фиксировать все детали, чтобы в дальнейшем у авиакомпании не было возможности сказать, что они не знают, что произошло", - советует Долинце.

Конечно, есть случаи, когда авиакомпания неадекватно реагирует на обращения пассажира. В таких случаях надо максимально подробно фиксировать информацию о багаже и иметь доказательства, что он исчез именно у них.

"Это все надо протокольно документировать, желательно в присутствии полиции, представителей службы безопасности аэропорта, и потом через суд подавать иск к авиакомпании", - обращает внимание Богдан Долинце.

Напомним, ранее Богдан Долинце рассказал, как развивается рынок авиаперевозок в Украине.

Также ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк пояснил, как улучшить качество перевозок пассажиров "Укрзализныци".