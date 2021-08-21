Как узнать длительность жизни по руке: обратите внимание на эти линии

Какая линия поможет узнать длительность жизни?

Обратите внимание, что наука хиромантия определяет четыре линии на руке, по которым можно предсказать будущее. Одной из них и является "линия жизни", которая обходит холм большого пальца. Вот так она выглядит:

"Линия жизни" (dailyhoro.ru)

Но обратите внимание на то, что эта линия показывает, не сколько вы точно проживете, а сколько можете прожить.

То есть, если, например, согласно линии вы должны прожить сто лет, но при этом злоупотребляете алкоголем и ведете в целом неправильный образ жизни, то достичь этого показателя вряд ли удастся.

"Очень важно учитывать то, как человек расходует свою энергию и как он ее восполняет, занимается ли спортом, есть ли у него вредные привычки. Именно поэтому очень просто анализировать себя, а не кого-то другого, ведь мы знаем все свои привычки", - говорят эксперты.

Как читать по руке продолжительность жизни

Для начала - посмотрите на свою левую ладонь.

Проведите вниз две воображаемые линии от среднего и безымянного пальцев. Они должны быть параллельны внутреннему ребру ладони, которое находится со стороны большого пальца.

После этого нужно внимательно посмотреть, пересекают ли эти линии вашу "линию жизни".

Если она не доходит ни до одного из них, значит, длина вашей жизни будет меньше 80 лет. Вопрос - насколько?

Тут, говорят хироманты, не существует однозначного ответа. Однако многие полагают, что 1 мм удаления "линии жизни" от проведенной вами вертикальной линии соответствует примерно одному году жизни.

Если же "линия жизни" пересекает линию, проведенную от среднего пальца, жизненный путь составит около 80 лет.

Если "линия жизни" пересекает линию среднего пальца дважды, но не касается линии безымянного пальца, то вы можете прожить около 90 лет.

Вот так выглядит ладонь долгожителя (dailyhoro.ru)