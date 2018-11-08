В аэропорту "Борисполь" задержали "болгарского" священника с горы Афон с российским паспортом

Фото: dpsu.gov.ua

Поддельный паспорт был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС

В международном аэропорту "Борисполь" священнослужитель, гражданин Ирана с поддельным итальянским паспортом пытался попасть в Германию транзитом через Турцию. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как выяснили правоохранители, впоследствии мужчина планировал попасть не в Турцию, а в Германию, с помощью еще одного посадочного талона.

Отмечется, что через час был зафиксирован второй случай использования поддельного документа.

Так, во время оформления пассажиров рейса "Киев-Стамбул" один из путешествующих предоставил на проверку паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.

Оказалось, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации. По профессии он священнослужитель, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон.

Поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.

Иранца вернули обратным рейсом, а на священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Нацполиции.

Как мы писали ранее, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили у иностранцев поддельные документы.

Ранее сообщалось, что у трех граждан Турции на границе обнаружили поддельные паспорта.

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Видео: РБК-Украина