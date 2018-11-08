В аэропорту "Борисполь" задержали "болгарского" священника с горы Афон с российским паспортом

Поддельный паспорт был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС
В международном аэропорту "Борисполь" священнослужитель, гражданин Ирана с поддельным итальянским паспортом пытался попасть в Германию транзитом через Турцию. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как выяснили правоохранители, впоследствии мужчина планировал попасть не в Турцию, а в Германию, с помощью еще одного посадочного талона.
Отмечется, что через час был зафиксирован второй случай использования поддельного документа.
Так, во время оформления пассажиров рейса "Киев-Стамбул" один из путешествующих предоставил на проверку паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.
Оказалось, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации. По профессии он священнослужитель, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон.
Поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.
Иранца вернули обратным рейсом, а на священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Нацполиции.
Как мы писали ранее, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили у иностранцев поддельные документы.
Ранее сообщалось, что у трех граждан Турции на границе обнаружили поддельные паспорта.
Видео: РБК-Украина