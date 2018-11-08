В аеропорту "Бориспіль" затримали "болгарського" священика з гори Афон з російським паспортом

Підроблений паспорт був потрібен для безперешкодного проживання в країнах ЄС
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" священнослужитель, громадянин Ірану з поддельным італійським паспортом намагався потрапити до Німеччини транзитом через Туреччину. Про це в четвер, 8 листопада, повідомили прес-службі Державної прикордонної служби України.
Як з'ясували правоохоронці, згодом чоловік планував потрапити не в Туреччину, а в Німеччину, з допомогою ще одного посадкового талона.
Зазначається, що через годину був зафіксований другий випадок використання підробленого документа.
Так, під час оформлення пасажирів рейсу "Київ-Стамбул" один з подорожуючих надав на перевірку паспорт громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки.
Виявилося, що чоловік є громадянином України та має ще паспорт громадянина Російської Федерації. За професією він священнослужитель, раніше проживав і проводив церковне богослужіння на горі Афон.
Підроблений паспорт йому був потрібен для безперешкодного проживання в країнах ЄС.
Іранця повернули зворотним рейсом, а на священнослужителя склали адміністративно-процесуальні документи та поінформували представників Нацполіції.
Як ми писали раніше, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили в іноземців підроблені документи.
Раніше повідомлялося, що у трьох громадян Туреччини на кордоні виявили підроблені паспорти.
Відео: РБК-Україна