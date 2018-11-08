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В аеропорту "Бориспіль" затримали "болгарського" священика з гори Афон з російським паспортом

STYLERЖиття    08.11.2018 - 21:22
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Підроблений паспорт був потрібен для безперешкодного проживання в країнах ЄС

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" священнослужитель, громадянин Ірану з поддельным італійським паспортом намагався потрапити до Німеччини транзитом через Туреччину. Про це в четвер, 8 листопада, повідомили прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як з'ясували правоохоронці, згодом чоловік планував потрапити не в Туреччину, а в Німеччину, з допомогою ще одного посадкового талона.

Зазначається, що через годину був зафіксований другий випадок використання підробленого документа.

Так, під час оформлення пасажирів рейсу "Київ-Стамбул" один з подорожуючих надав на перевірку паспорт громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки.

Виявилося, що чоловік є громадянином України та має ще паспорт громадянина Російської Федерації. За професією він священнослужитель, раніше проживав і проводив церковне богослужіння на горі Афон.

Підроблений паспорт йому був потрібен для безперешкодного проживання в країнах ЄС.

Іранця повернули зворотним рейсом, а на священнослужителя склали адміністративно-процесуальні документи та поінформували представників Нацполіції.

Як ми писали раніше, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили в іноземців підроблені документи.

Раніше повідомлялося, що у трьох громадян Туреччини на кордоні виявили підроблені паспорти.

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Відео: РБК-Україна

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