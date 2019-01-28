Вечная память: на Донбассе внезапно умер военный психолог

В воинской части назвали причину смерти офицера-психолога

В Славянске умер офицер-психолог 27-ой бригады реактивно-артиллерийского дивизиона Василий Марусенко. Об этом сообщает издание ПІК.

Василию Марусенко было 60 лет и родом он был из села Конские Раздоры Покотиловского района Запорожской области.

Внезапная смерть настигла военного 24 января, около шести утра. Как сообщили в военной части, Марусенко страдал от острого панкреатита, что и стало причиной его внезапной смерти. Более детально станет известно после расследования военной прокуратуры.

На восток Украины в зону боевых действий Василий Марусенко был призван в июле 2015 года и с того момента он оказывал помощь украинским военным и защищал территориальную целостность Украины.

Известно, что у него остались только старенькие родители.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что боевики убили украинского капеллана Виталия Губенко.

Военный автомобиль, в котором находился военного с позывным "Батюшка", обстреляли из ПТРК в районе села Катериновка Луганской области.

А также мы писали о том, что украинцы оплакивают 28-летнего воина Михаила Шишлыка.

Жизнь молодого военного из Львовской области оборвалась внезапно из-за серьезной болезни. Он был единственным сыном в семье. У Михаила остался сын.

Видео: РБК-Украина