Витаминная закуска на все случаи жизни за пару минут: готовим гуакамоле из авокадо

Гуакамоле - холодная закуска из мексиканской кухни, которая очень популярна во всем мире. Она идеально подойдет для тостов, начос, чипсов из лаваша, в тарталетки и все, на что фантазии хватит, при этом готовится очень просто и быстро.
Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич опубликовала в Instagram рецепт домашнего гуакамоле.
Ингредиенты:
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Приготовление:
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