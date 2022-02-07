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Витаминная закуска на все случаи жизни за пару минут: готовим гуакамоле из авокадо

Автор: Марина Настевич

Гуакамоле - холодная закуска из мексиканской кухни, которая очень популярна во всем мире. Она идеально подойдет для тостов, начос, чипсов из лаваша, в тарталетки и все, на что фантазии хватит, при этом готовится очень просто и быстро.

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич опубликовала в Instagram рецепт домашнего гуакамоле.

Как приготовить гуакамоле:

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • 4-5 коктейльных томатов(или 1 обычный)
  • 1 небольшой фиолетовый лук
  • 1 большая долька чеснока (или 2 небольшие)
  • 1/2 лимона
  • зелень, соль, перец


Приготовление:

  • Мякоть авокадо вынимаем в миску, добавляем сок половины лимона и разминаем вилкой или толкушкой.
  • Мелко нарезаем томаты, зелень, лук, чеснок и добавляем к авокадо.
  • Солим, перчим, перемешиваем и смакуем.

Закуска гуакамоле из авокадо готовится быстро и просто (фото: freepik.com)

Напомним, ранее победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного вафельного торта без выпечки, который вернет вас в детство.

Мы также писали о том, как приготовить торт Наполеон с непривычным кремом "Дипломат".

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