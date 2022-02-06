Вкус детства без выпечки: готовим вафельный торт с карамельным кремом и арахисом

Победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного торта, который вернет вас в детство - при этом никакой выпечки. Блогер показала, как приготовить вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом.

При этом много времени это у вас не займет, отметила Глинская на своей странице в Youtube.

Рецепт вкуснейшего торта из вафельных коржей и с вареной сгущенкой без выпечки очень простой и быстрый. Карамельный масляный крем: ингредиенты 180 г. сахара

100 мл. воды

80 г. желтка

220 г. сливочного масла

200 г. вареной сгущенки

150 г. обжаренного арахиса

9 вафельных коржей Шоколадная глазурь: 150 г. черного шоколада

20 мл. растительного масла (рафинированного) Приготовим карамельный масляный крем: Вылейте в сотейник воду, добавьте к ней сахар и варите сироп до температуры 116 градусов. Сироп не нужно помешивать, чтобы он не кристаллизовался.

Отправьте в чашу миксера желтки и взбивайте их.

Влейте тонкой струйкой сироп во взбивающиеся желтки.

Когда основа для крема чуть остынет, добавьте в чашу варёное сгущенное молоко и сливочное масло. Продолжайте взбивать крем. Готово. Приготовим глазурь: Растопите шоколад в микроволновке.

Добавьте к шоколаду растительное масло и перемешайте. Соберем вафельный торт: Измельчите арахис с помощью скалки.

Возьмите один вафельный корж и положите на него две ложки карамельного крема.

Равномерно распределите крем и сверху присыпьте его арахисовой крошкой.

Все тоже самое проделайте с остальными коржами.

Покройте вафельный торт шоколадной глазурью.

Распределите маленьким шпателем шоколадную глазурь по бортику и покройте его дробленым арахисом.

Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов. Готово! Приятного аппетита.