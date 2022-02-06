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Вкус детства без выпечки: готовим вафельный торт с карамельным кремом и арахисом

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Воскресенье 06 февраля 2022 10:22
Вкус детства без выпечки: готовим вафельный торт с карамельным кремом и арахисом Вафельный торт от Лизы Глинской (instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Марина Настевич

Победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного торта, который вернет вас в детство - при этом никакой выпечки. Блогер показала, как приготовить вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом.

При этом много времени это у вас не займет, отметила Глинская на своей странице в Youtube.

Рецепт вкуснейшего торта из вафельных коржей и с вареной сгущенкой без выпечки очень простой и быстрый.

Карамельный масляный крем: ингредиенты

  • 180 г. сахара
  • 100 мл. воды
  • 80 г. желтка
  • 220 г. сливочного масла
  • 200 г. вареной сгущенки
  • 150 г. обжаренного арахиса
  • 9 вафельных коржей

Шоколадная глазурь:

  • 150 г. черного шоколада
  • 20 мл. растительного масла (рафинированного)

Приготовим карамельный масляный крем:

  • Вылейте в сотейник воду, добавьте к ней сахар и варите сироп до температуры 116 градусов. Сироп не нужно помешивать, чтобы он не кристаллизовался.
  • Отправьте в чашу миксера желтки и взбивайте их.
  • Влейте тонкой струйкой сироп во взбивающиеся желтки.
  • Когда основа для крема чуть остынет, добавьте в чашу варёное сгущенное молоко и сливочное масло. Продолжайте взбивать крем. Готово.

Приготовим глазурь:

  • Растопите шоколад в микроволновке.
  • Добавьте к шоколаду растительное масло и перемешайте.

Соберем вафельный торт:

  • Измельчите арахис с помощью скалки.
  • Возьмите один вафельный корж и положите на него две ложки карамельного крема.
  • Равномерно распределите крем и сверху присыпьте его арахисовой крошкой.
  • Все тоже самое проделайте с остальными коржами.
  • Покройте вафельный торт шоколадной глазурью.
  • Распределите маленьким шпателем шоколадную глазурь по бортику и покройте его дробленым арахисом.
  • Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов.

Готово! Приятного аппетита.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептами вкусных и простых блюд из свеклы.

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