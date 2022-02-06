Вкус детства без выпечки: готовим вафельный торт с карамельным кремом и арахисом
Победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного торта, который вернет вас в детство - при этом никакой выпечки. Блогер показала, как приготовить вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом.
При этом много времени это у вас не займет, отметила Глинская на своей странице в Youtube.
Рецепт вкуснейшего торта из вафельных коржей и с вареной сгущенкой без выпечки очень простой и быстрый.
Карамельный масляный крем: ингредиенты
- 180 г. сахара
- 100 мл. воды
- 80 г. желтка
- 220 г. сливочного масла
- 200 г. вареной сгущенки
- 150 г. обжаренного арахиса
- 9 вафельных коржей
Шоколадная глазурь:
- 150 г. черного шоколада
- 20 мл. растительного масла (рафинированного)
Приготовим карамельный масляный крем:
- Вылейте в сотейник воду, добавьте к ней сахар и варите сироп до температуры 116 градусов. Сироп не нужно помешивать, чтобы он не кристаллизовался.
- Отправьте в чашу миксера желтки и взбивайте их.
- Влейте тонкой струйкой сироп во взбивающиеся желтки.
- Когда основа для крема чуть остынет, добавьте в чашу варёное сгущенное молоко и сливочное масло. Продолжайте взбивать крем. Готово.
Приготовим глазурь:
- Растопите шоколад в микроволновке.
- Добавьте к шоколаду растительное масло и перемешайте.
Соберем вафельный торт:
- Измельчите арахис с помощью скалки.
- Возьмите один вафельный корж и положите на него две ложки карамельного крема.
- Равномерно распределите крем и сверху присыпьте его арахисовой крошкой.
- Все тоже самое проделайте с остальными коржами.
- Покройте вафельный торт шоколадной глазурью.
- Распределите маленьким шпателем шоколадную глазурь по бортику и покройте его дробленым арахисом.
- Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов.
Готово! Приятного аппетита.
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