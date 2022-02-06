Смак дитинства без випічки: готуємо вафельний торт з карамельним кремом і арахісом
Переможниця шоу "Майстер-шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного торта, який поверне вас в дитинство - при цьому ніякої випічки. Блогер показала, як приготувати вафельний торт з карамельним масляним кремом і арахісом.
При цьому багато часу це у вас не займе, зазначила Глинська на своїй сторінці в Youtube.
Рецепт смачного торта з вафельних коржів і з вареним згущеним молоком без випічки дуже простий і швидкий.
Карамельний масляний крем: інгредієнти
- 180 г цукру
- 100 мл. води
- 80 г. жовтка
- 220 г вершкового масла
- 200 г. вареного згущеного молока
- 150 г. обсмаженого арахісу
- 9 вафельних коржів
Шоколадна глазур:
- 150 г. чорного шоколаду
- 20 мл. рослинного масла (рафінованого)
Приготуємо карамельний масляний крем:
- Вилийте в сотейник воду, додайте до неї цукор і варіть сироп до температури 116 градусів. Сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.
- Покладіть в чашу міксера жовтки і збивайте їх.
- Влийте тонкою цівкою сироп в жовтки, що збиваються
- Коли основа для крему трохи охолоне, додайте в чашу варене згущене молоко і вершкове масло. Продовжуйте збивати крем. Готово.
Приготуємо глазур:
- Розтопіть шоколад в мікрохвильовці.
- Додайте до шоколаду рослинне масло і перемішайте.
Зберемо вафельний торт:
- Подрібніть арахіс за допомогою качалки.
- Візьміть один вафельний корж і покладіть на нього дві ложки карамельного крему.
- Рівномірно розподіліть крем і зверху присипте його арахісовою крихтою.
- Все теж саме виконайте з іншими коржами.
- Покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю.
- Розподіліть маленьким шпателем шоколадну глазур по бортику і покрийте його подрібненим арахісом.
- Відправте торт в холодильник на 5-6 годин.
Готово! Смачного.
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