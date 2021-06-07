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На Волыни заметили священника УПЦ МП разгуливающего по дороге в женской одежде

Автор: Styler

В Волынской области возле города Рожище священник Украинской православной церкви Московского патриархата гулял возле трассы в женской одежде и одноразовых перчатках.

Об этом сообщает "Район.Рожище".

В полицейских подозрение вызвал автомобиль, который стоял у дороги, ведь на территории области часто находили закладки с наркотиками.

Недалеко от машины правоохранители увидели мужчину, одетого в женскую одежду. Оказалось, что это - настоятель одного из храмов УПЦ МП в Копачевской общине.

На мужчине были лосины, женская кофта и балетки. Также он одел одноразовые перчатки. Сотрудникам полиции он так и не смог объяснить, что делает в таком виде у дороги. Кроме того, у мужчины был пакет с его собственной одеждой.

На Волыни задержали священника в женской одежде (видео: YouTube)

В Волынской епархии Московского патриархата уже успели "откреститься" от своего священнослужителя и заявили, что мужчина уже давно "за штатом" (то есть без постоянного места служения) из-за психического заболевания.

На официальном сайте Волынской епархии УПЦ МП была публикация за май 2021 года, где священника, о котором идет речь, называют главой храма в одном из сел Копачевской общины.

Позже с официального сайта Волынской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата исчезло сообщение о недавнем празднике в храме Копачевской общины, во время которого священник получил высокую церковную награду.

Напомним, появилось видео задержания пьяного священника московского патриархата в селе Коровия на Буковине.

Мы также писали о том, что под Ровно сторонники УПЦ МП устроили драку с прихожанами ПЦУ.

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