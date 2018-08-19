"Все трясется, слезы текут": мама Сенцова рассказала о недавнем разговоре с сыном (видео)

Людмила Сенцова / Кадр из видео radiosvoboda.org

Сестра Олега Сенцова говорит, что ее брат стал разменной монетой в жестокой политической игре

Мама Олега Сенцова недавно рассказала о своих переживаниях и крайнем диалоге с сыном. Женщина рассказывает, что ей позвонили ночью и рассказали о перелете, после чего ее состояние резко ухудшилось. В тот же день Олег звонил ей из колонии, чтоб поздравить с днем рождения. О этом сообщают в "Крым. Реалии".

"Верите? Говорить не могу. Я ж его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, говорить что — вообще не знаю. Потом он мне начал говорить что делать Алине, я так засмеялась, сказала: "Сынок, сейчас я поняла что это ты, что ты живой. Потому что указания нам стал давать", — вспоминает женщина со слезами на глазах.

До этого известный российский кинокритик, друг Сенцова Алексей Медведев предложил ей написать заявление о помиловании сына, однако оно было отклонено. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что просьбу о помиловании должен писать сам заключенный. Согласно современному законодательству РФ президент может помиловать любого заключенного без единого заявления или бумаги.

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что думают по поводу освобождения Сенцова российские дипломаты. Сообщается, что правительство России готово к его смерти с дипломатической точки зрения.

"Пусть Сенцов умирает. Одним больше, одним меньше. Другим заключенным будет наука" — примерно так российские дипломаты высказались в беседе с французскими коллегами. Об этом рассказали защитник и сестра Олега Сенцова.

Видео: (radiosvoboda.org)

Напомним, что в Бундестаге призвали Меркель требовать у Путина освобождения Сенцова.

Ранее мы сообщали, что сестра Сенцова рассказала, почему ее брату перестали передавать письма.

Видео: (video.rbc.ua)