"Все трясеться, сльози течуть": мама Сенцова розповіла про нещодавну розмову з сином (відео)

Людмила Сенцова / Кадр з відео radiosvoboda.org

Сестра Олега Сенцова каже, що її брат став розмінною монетою в жорстокій політичній грі

Мама Олега Сенцова нещодавно розповіла про свої переживання і крайній діалог з сином. Жінка розповідає, що їй подзвонили вночі і розповіли про перельот, після чого її стан різко погіршився. У той же день Олег телефонував їй з колонії, щоб привітати з днем народження. Про це повідомляють в "Крим. Реалії".

"Вірите? Говорити не можу. Я ж його давно не чула. У мене все трясеться, сльози течуть, говорити що — взагалі не знаю. Потім він почав мені говорити що робити Аліні, я так засміялася, сказала: "Синку, зараз я зрозуміла що це ти, що ти живий. Тому що вказівки нам став давати", — згадує жінка зі сльозами на очах.

До цього відомий російський кінокритик, друг Сенцова Олексій Медведєв запропонував їй написати заяву про помилування сина, проте вона була відхилена. Прес-секретар Путіна Пєсков сказав, що прохання про помилування повинен писати сам ув'язнений. Згідно з сучасним законодавством РФ президент може помилувати будь-якого ув'язненого без єдиної заяви або паперу.

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе розповів, що думають з приводу звільнення Сенцова російські дипломати. Повідомляється, що уряд Росії готовий до його смерті Сенцова з дипломатичної точки зору.

"Хай Сенцов вмирає. Одним більше, одним менше. Іншим ув'язненим буде наука" — приблизно так російські дипломати висловилися в розмові з французькими колегами. Про це розповіли захисник і сестра Олега Сенцова.

Відео: (radiosvoboda.org)

Нагадаємо, що у Бундестазі закликали Меркель вимагати у Путіна звільнення Сенцова.

Раніше ми повідомляли, що сестра Сенцова розповіла, чому її братові перестали передавати листи.

Відео: (video.rbc.ua)