Встречает бойцов на вокзале: история 90-летней волонтерки растрогала украинцев (видео)

Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую

90-летняя волонтер Людмила Савченко продает на рынке выращенные на собственном огороде овощи и отдает всю выручку в госпитали и на нужды украинских солдат. Видео неутомимой героини опубликовал ресурс "Антивсепропальщик/Антипопулист" в Facebook.

Бабушка Лю, как называют ее солдаты, - самая старшая волонтерка в Украине. Женщине уже 90 лет, однако она всеми силами помогает украинским военным.

Людмила - саммая старшая волонтер в Украине. Она пережила и Голодомор, и Вторую мировую войну. Сейчас же она встречает на вокзале солдат и дарит им вкусности.

Людмила Савченко (фото: facebook com/Tverskoy)

В 2014 году она одной из первых взялась помогать раненым в госпитале имени Мечникова, возила горячие обеды и продукты.

"Надо помогать тем, кто оберегает нашу землю, ибо государство - это люди", - говорит Людмила.

А местные бизнесмены отблагодарили бабушке, накупив ей бытовой техники, потому что знали, что денег она не возьмет.

"Большое уважение от всех украинцев этой самой старшей волонтерке Украины!" - написано под видео.

Видео: facebook.com/antivsepropalshik

В комментариях под видео пользователи соцсети оставили очень много теплых отзывов о героизме и доброте женщины.

"Нет слов... Низкий поклон человеку!" - написал Teleshtan Yaroslav.

"Тот момент, когда бабушка в 90 лет более вменяемая, чем значительная часть населения страны", - подметила Марина Немцева.

"Какая молодчина. И нет времени сплетничать и на здоровья жаловаться. Встала и пошла добрые дела делать. Так держать!" - восхитилась Larisa Slutskaya.

Скриншот комментариев: facebook.com/antivsepropalshik

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