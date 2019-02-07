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Выборы президента: украинцам готовят важные изменения

STYLERЖизнь    07.02.2019 - 19:52
Выборы президента: украинцам готовят важные изменения
Коллаж РБК-Украина

На президентских выборах в бюллетени может вернуться графа "Не поддерживаю ни одного кандидата"

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №9492, который предлагает вернуть в избирательные бюллетени графу "Против всех". Таким образом, избирателям не придется отдавать свой голос тем кандидатам, за которых они вообще не хотели бы голосовать.

При этом выборы будут считаться несостоявшимися, если после результатов в одномандатном округе будет установлено, что в графе "Против всех" количество отметок превысит половину голосов.

Кроме того, в повторных выборах не будут принимать участие кандидаты, которые получат меньше половины голосов избирателей.

Данная норма предлагается в законе "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах президента Украины" и "О местных выборах".

Стоит отметить, что последний раз графа "Не поддерживаю ни одного кандидата" была в 2010 году.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия отказала народному депутату Надежде Савченко в регистрации кандидатом на выборы президента Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента в Украине.

Мы также писали о том, что Комитет избирателей Украины объяснил, как изменить место голосования на выборах.

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