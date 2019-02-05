Выдачу Карты киевлянина заморозили: стало известно почему

Фото: карточка киевлянина (uk.etcetera.media)

Жителям столицы в банке иногда пытаются навязать допуслуги при оформлении карточки

Жители столицы столкнулись с пробемой получения Карточки киевлянина в "Ощадбанке" - по техническим причинам оформление и выдача была приостановлена. В КГГА заверили, что делают все возможное для возобновления их оформления как можно быстрее, передает "Сегодня".

Также в мэрии отметили, что валидировать карту в наземном общественном транспорте должны лишь льготники-киевляне. Пассажиры с общегосударственными льготами на бесплатный проезд могут пока ездить по удостоверениям - кондукторы не имеют права требовать у них оплату.

В самом "Ощадбанке" заявили, что Карточка киевлянина согласно решению столичных властей была изменена - поэтому произошла модернизация технологического процесса их выдачи и обслуживания.

В настоящее время в банке продолжается внесение изменений в заключенные договора с техподрядчиками и тестирование. Именно из-за этого в течение непродолжительного времени "Ощадбанк" не выдавал новых Карточек, однако прием документов на их изготовление не приостанавливал.

"Выдача новых карт, оснащенных бесконтактным чипом, возобновится в ближайшее время", – заверили в банке.

Отметим, что киевлянам в финучреждении иногда пытаются навязать дополнительные услуги при оформлении карточки, такие как перевод в этот банк пенсии или оформить страховку.

В "Ощадбанке" заявили, что это просто предоставляют клиентам выбор - бесплатные тарифные пакеты "Пенсионный" (позволяет получать пенсионные выплаты на карточку и пользоваться также и другими преимуществами) и "Социальный" (не предусматривает перевод пенсий).

В этом году Карточка киевлянина станет актуальной и для жителей, которые не имеют ни льгот, ни официальной регистрации в Киеве.

Как сообщалось ранее, в Киеве вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью Карты киевлянина - это позволит зафиксировать каждую льготную поездку, что позволит повысить качество контроля за целевым использованием бюджетных средств и точности прогноза пассажиропотоков.

Также говорилось о том, что "Укрзализныця" готовит очередные "сюрпризы" украинскому бизнесу и пассажирам - компания рассчитывает, что в 2019 году ей удастся несколько раз повысить тарифы на перевозки грузов и пассажиров.