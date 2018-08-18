Как выглядит топ наиболее грязных городов Украины

Иллюстративное фото (Omer Messinger/Getty Images)

Всего в список вошли 39 городов

В сети опубликовали таблицы с индексами загрязнения воздуха в различных украинских городах. Об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б. Серезневского.

Оценка состояния атмосферного воздуха проводилась в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. Всего в атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, из которых восемь – металлы.

Так, третье место занял Луцк, комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха которого составляет 12,2 балла.

На втором месте оказалась курортная "жемчужина" – Одесса. Ее комплексный индекс загрязнения составляет 13,1 балла.

На первом месте оказался Мариуполь. Именно он был признан наиболее грязным городом Украины. Его показатель загрязнения составляет 13, балла.

Для сравнения, наименее загрязненным городом в Украине были признаны Горишние Плавни. Их показатель составляет 2 балла. Перед этим идет Измаил (2,6 балла), Светловодск (2,8 балла) и Черновцы (2,9 балла).

Фото: рейтинг наиболее грязных городов в Украие (cgo.kiev.ua)

Кстати, в Киеве наиболее загрязненный воздух в местах больших автомагистралей и 90% в столице составляют вредные выбросы автомобилей. Об этом сообщили специалисты Центральной геофизической обсерватории.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии завершает работу над рейтингом крупнейших загрязнителей окружающей среды.

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