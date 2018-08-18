Как выглядит топ наиболее грязных городов Украины

Всего в список вошли 39 городов
В сети опубликовали таблицы с индексами загрязнения воздуха в различных украинских городах. Об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б. Серезневского.
Оценка состояния атмосферного воздуха проводилась в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. Всего в атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, из которых восемь – металлы.
Так, третье место занял Луцк, комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха которого составляет 12,2 балла.
На втором месте оказалась курортная "жемчужина" – Одесса. Ее комплексный индекс загрязнения составляет 13,1 балла.
На первом месте оказался Мариуполь. Именно он был признан наиболее грязным городом Украины. Его показатель загрязнения составляет 13, балла.
Для сравнения, наименее загрязненным городом в Украине были признаны Горишние Плавни. Их показатель составляет 2 балла. Перед этим идет Измаил (2,6 балла), Светловодск (2,8 балла) и Черновцы (2,9 балла).
Фото: рейтинг наиболее грязных городов в Украие (cgo.kiev.ua)
Кстати, в Киеве наиболее загрязненный воздух в местах больших автомагистралей и 90% в столице составляют вредные выбросы автомобилей. Об этом сообщили специалисты Центральной геофизической обсерватории.
Ранее сообщалось, что Министерство экологии завершает работу над рейтингом крупнейших загрязнителей окружающей среды.
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