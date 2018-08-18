Як виглядає топ найбрудніших міст України

Ілюстративне фото (Omer Messinger/Getty Images)

Всього до списку увійшли 39 міст

В мережі опублікували таблиці з індексами забруднення повітря в різних українських містах. Про це йдеться на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Серезневского.

Оцінка стану атмосферного повітря проводилась в 39 містах на 129 стаціонарних постах державної системи моніторингу гідрометеослужби. Всього в атмосфері визначався вміст 22 забруднюючих речовин, з яких вісім – метали.

Так, третє місце посів Луцьк, комплексний індекс забруднення атмосферного повітря якого становить 12,2 бали.

На другому місці опинилася курортна "перлина" – Одеса. Її комплексний індекс забруднення становить 13,1 бали.

На першому місці виявився Маріуполь. Саме він був визнаний найбільш забрудненим містом України. Його показник забруднення складає 13, бали.

Для порівняння, найменш забрудненим містом в Україні були визнані Горишние Плавні. Їх показник становить 2 бали. Перед цим йде Ізмаїл (2,6 бала), Світловодськ (2,8 бала) і Чернівці (2,9 бала).

Фото: рейтинг найбільш забруднених міст в Україні (cgo.kiev.ua)

До речі, в Києві найбільш забруднене повітря в місцях великих автомагістралей і 90% в столиці становлять шкідливі викиди автомобілів. Про це повідомили фахівці Центральної геофізичної обсерваторії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство екології завершує роботу над рейтингом найбільших забруднювачів навколишнього середовища.

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