Выпускные во время карантина: как дети отметят окончание школы

Выпускной в Украине (фото: volyn24.com)

В этом году выпускные у школьников пройдут в условиях карантина

Выпускной традиционно празднуется с размахом, поскольку это окончание важного этапа в жизни каждого школьника. Зачастую планы на торжественный вечер строятся еще в начале 11 класса.

Родительские комитеты собирают средства на выпускной бал, поездки, фотосессии, торжественное вручение аттестатов и ночную вечеринку до самого рассвета. А школьники, готовят костюмы, платья, договариваются с парикмахерами.

Но в этом году мир столкнулся с пандемией коронавируса, и это оставило свой отпечаток. Были перенесены даты ВНО и поступления. Кроме того, Минздрав разослал в школы письмо, в котором не рекомендовал проводить последние звонки и выпускные вечера.

Поэтому родительские комитеты начали связываться с ивент-агентствами, чтобы выяснить, что им делать с ранее заключенными договорами и задатками. В одном ивент-агентстве рассказали, что выпускные, которые были запланированы на июнь, перенесли на август.

Но в некоторых случаях, выпускной можно будет отметить намного позже, вплоть до конца года. При этом выпускной будут продумывать так, чтобы снизить риск распространения COVID-19 и соблюдать все правила безопасности. Об этом сообщают "Вести".

Что касается торжественного вручения аттестата в школах, то его, скорей всего, отменят. Но сами школьники надеются, что им все же удастся отпраздновать выпускной с размахом. К примеру, есть вариант заменить ресторан на загородный коттедж и заказать кейтеринговое обслуживание.

Также есть такие классы, которые готовы отказаться от выпускного и пожертвовать все деньги на приобретение медицинского оборудования в больницу. При этом ребята планируют встретиться всем вместе и погулять на первой встрече выпускников в следующем году.

Напомним, что в Украине 25 мая началась регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО.

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Автор: Иван Романенко