Випускні під час карантину: як діти відзначать закінчення школи

Випускний в Україні (фото: volyn24.com)

Цього року випускні у школярів пройдуть в умовах карантину

Випускний традиційно святкується з розмахом, оскільки це закінчення важливого етапу у житті кожного школяра. Найчастіше плани на урочистий вечір будуються ще на початку 11 класу.

Батьківські комітети збирають кошти на випускний бал, поїздки, фотосесії, урочисте вручення атестатів і нічну вечірку до самого світанку. А школярі, готують костюми, сукні, домовляються з перукарями.

Але в цьому році світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, і це залишило свій відбиток. Були перенесені дати ЗНО та вступу. Крім того, Міністерство охорони здоров'я розіслало в школи лист, в якому не рекомендувало проводити останні дзвоники та випускні вечори.

Тому батьківські комітети почали зв'язуватися з івент-агентствами, щоб з'ясувати, що їм робити з раніше укладеними договорами і задатками. В одному івент-агентстві розповіли, що випускні, які були заплановані на червень, перенесли на серпень.

Але в деяких випадках, випускний можна буде відзначити набагато пізніше, аж до кінця року. При цьому випускний будуть продумувати так, щоб знизити ризик поширення COVID-19 і дотримуватись всіх правил безпеки. Про це повідомляють "Вести".

Що стосується урочистого вручення атестата в школах, то його, швидше за все, скасують. Але самі школярі сподіваються, що їм все ж таки вдасться відсвяткувати випускний із розмахом. Наприклад, є варіант замінити ресторан на заміський котедж і замовити кейтерингове обслуговування.

Також є такі класи, які готові відмовитися від випускного та пожертвувати всі гроші на придбання медичного обладнання в лікарні. При цьому школярі планують зустрітися всім разом і погуляти на першій зустрічі випускників у наступному році.

Нагадаємо, що в Україні 25 травня почалася реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО.

В Україні при відновленні роботи шкіл для вчителів старше 60 років буде встановлено новий графік роботи.

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Автор: Іван Романенко