Как выжить в городе под обстрелами: инструкция от Национальной полиции

В Национальной полиции Украины рассказали, как и где можно спрятаться при обстрелах города. Также они пояснили, в каких местах находиться опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Сейчас мы с вами живем в совершенно новых, непривычных для каждого из нас условиях. Новая реальность заставляет нас заботиться о своей безопасности придирчивее, чем обычно.
Еще неделю назад мы не могли представить, что нам когда-то придется писать эту инструкцию на жестовом языке.
И считаем необходимым рассказать, как организовать укрытие дома.
Вот основные моменты, которые очень важно запомнить, чтобы уберечь себя и свою жизнь:
1. Последние этажи жилых зданий – опасны и ненадежны при воздушной опасности.
2. Подвал (не бомбоубежище!) – высока вероятность оказаться под завалом. Особенно опасно, если в подвале только один выход.
3. С первого по третий этажи жилых домов – опасные в случае поражения пулями, снарядами и осколками в случае уличных боев.
Разберемся с сиренами:
1. Сирена прерывистая означает "Внимание всем!". Информационные каналы радио и телевидения передают актуальную информацию.
2. Сирена непрерывная означает воздушную опасность. Нужно как можно быстрее добраться до укрытия.
Что делать, если до укрытия далеко? Организовать безопасное место в квартире:
1. Наиболее безопасно с двумя стенками: первая стенка принимает на себя удар, вторая – защищает от осколков.
2. Ванная комната – если без газового котла.
Обязательно:
1. Все двери со стеклом снять с петель и положить на пол. Накрыть все это плотной тканью или одеялом.
2. Окна плотно закрыть. Не оставлять даже в режиме проветривания.
3. После оповещения об опасности: отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи. Если у вас газовый баллон – отсоедините его, спустите давление, положите лежа в безопасное место за несколько стенок от вашего хранилища.
Если прячетесь в укрытие – берите с собой:
1. Запас еды минимум на 2 суток (желательно сухой пищи).
2. Запас воды – 3л на сутки для одного человека
3. Средства связи: мобильные телефоны, павер-банки (все, что поможет вам каким-то образом вызвать службу экстренной помощи в случае необходимости).
4. Свисток (можно даже детский).
5. Фонарик.
Берегите себя, друзья!
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Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как снять наличные без банкоматов.
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