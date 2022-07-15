Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция
Надоело, что яйца плохо чистятся после варки? Кажется, вы все сделали правильно: выдержали время, остудили в холодной воде, но все равно отколупываете скорлупу с кусками белка...
Как сделать, чтобы яйца чистились всегда, поделились на канале America's Test Kitchen.
Пошаговая инструкция правильной варки яиц
Налейте в глубокую кастрюлю около 3 см воды.
Возьмите сетку для пароварки (например, металлическую для вареников на пару).
Вложите в нее яйца и опустите в кастрюлю так, чтобы яйца не касались воды.
Варите яйца на пару в течение 13 минут.
Достаньте и сразу поместите в емкость с очень холодной водой. Подождите 15 минут.
Слейте часть воды. Закройте плотно емкость и стряхнете вместе яйца в воде 40 раз. Делать это нужно интенсивно.
После этого яйца легко отойдут от скорлупы.
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