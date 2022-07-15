ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 15:04
Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция Скриншот видео: Как легко очистить вареные яйца
Автор: Светлана Мащенко

Надоело, что яйца плохо чистятся после варки? Кажется, вы все сделали правильно: выдержали время, остудили в холодной воде, но все равно отколупываете скорлупу с кусками белка...

Как сделать, чтобы яйца чистились всегда, поделились на канале America's Test Kitchen.

Пошаговая инструкция правильной варки яиц

Налейте в глубокую кастрюлю около 3 см воды.

Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция

Возьмите сетку для пароварки (например, металлическую для вареников на пару).

Вложите в нее яйца и опустите в кастрюлю так, чтобы яйца не касались воды.

Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкцияЯйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция

Варите яйца на пару в течение 13 минут.

Достаньте и сразу поместите в емкость с очень холодной водой. Подождите 15 минут.

Слейте часть воды. Закройте плотно емкость и стряхнете вместе яйца в воде 40 раз. Делать это нужно интенсивно.

Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция

После этого яйца легко отойдут от скорлупы.

Ранее мы писали, как надолго сохранить хлеб свежим.

Также сообщалось, как сделать так, чтобы пельмени не разваливались во время варки.

Читайте РБК-Украина в Google News
яйцо
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь