Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция

Надоело, что яйца плохо чистятся после варки? Кажется, вы все сделали правильно: выдержали время, остудили в холодной воде, но все равно отколупываете скорлупу с кусками белка...

Как сделать, чтобы яйца чистились всегда, поделились на канале America's Test Kitchen.

Пошаговая инструкция правильной варки яиц

Налейте в глубокую кастрюлю около 3 см воды.

Возьмите сетку для пароварки (например, металлическую для вареников на пару).

Вложите в нее яйца и опустите в кастрюлю так, чтобы яйца не касались воды.

Варите яйца на пару в течение 13 минут.

Достаньте и сразу поместите в емкость с очень холодной водой. Подождите 15 минут.

Слейте часть воды. Закройте плотно емкость и стряхнете вместе яйца в воде 40 раз. Делать это нужно интенсивно.

После этого яйца легко отойдут от скорлупы.