Яйця завжди легко очистяться з цим геніальним трюком: покрокова інструкція
Набридло, що яйця погано чистяться після варіння? Здається, ви все зробили правильно: витримали час, остудили в холодній воді, але все одно відколупуєте шкаралупу з шматками білка...
Як зробити, щоб яйця чистилися завжди, поділилися на каналі America's Test Kitchen.
Покрокова інструкція правильного варіння яєць
Налийте в глибоку каструлю близько 3 см води.
Візьміть сітку для пароварки (наприклад, металеву для вареників на пару).
Вкладіть в неї яйця і опустіть в каструлю так, щоб яйця не торкалися води.
Варіть яйця на пару протягом 13 хвилин.
Дістаньте і відразу помістіть в ємність з дуже холодною водою. Зачекайте 15 хвилин.
Злийте частину води. Закрийте щільно ємність і струсіть разом яйця в воді 40 разів. Робити це потрібно інтенсивно.
Після цього яйця легко відійдуть від шкаралупи.
Раніше ми писали, як надовго зберегти хліб свіжим.
Також повідомлялося, як зробити так, щоб пельмені не розвалювалися під час варіння.