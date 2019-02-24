Заставят вернуть: в Украине введут новые правила получения госвыплат

Законопроект предполагает проверку доходов не только субсидиантов, но и пенсионеров, стипендиатов и других граждан Украины, получающих льготы
Субсидии в Украине в 2019 году стали существенно меньше, чем в прошлом отопительном сезоне. Также снизилось количество субсидиантов примерно на 50%, в соотношении с прошлой зимой. Сокращения планируют продолжить, и для этого в Верховной Раде планируют принять законопроект, который ужесточит контроль за доходами украинцев, получающих помощь от государства. Если окажется, что человек скрыл свои доходы и получал госпомощь незаконно, ее придется вернуть, в том числе через суд. Об этом сообщает "Сегодня".
Законопроект предполагает проверку доходов не только субсидиантов, но и пенсионеров, стипендиатов, матерей-одиночек, воинов АТО и других граждан Украины, получающих льготы и денежные выплаты от государства. Будет действовать новая система, по которой инспекторы проверят (верифицируют), действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги из государственного и местных бюджетов, а также из фондов госсоцстрахования. Главных причин для жестких мер — две: действующие законы нечетко формулируют права и обязанности как проверяющих, так и и проверяемых, а также то, что, по данным выборочных проверок получателей субсидий инспекторами Минсоцполитики в 2018 году, обнаружено 68 тыс. чел., которым выплачивалось несколько субсидий по разным адресам. Если создадут Единый реестр получателей госпомощи в масштабах всей страны (в Кабмине надеются успеть до конца года), двойные выплаты будут исключены.
В Минфине сообщили, что благодаря верификации в 2018 году удалось предупредить неэффективное использование 5,9 млрд грн (около 10% выделенных на субсидии госсредств), а 46,5 млн грн вернуть в бюджет. По данным Минфина, незаконных выплат может быть до 30% — в 2019 году это почти 20 млрд грн.
Законопроект предусматривает три вида проверки:
Для большей эффективности проверок Кабмин предлагает внести в Единый реестр дополнительные данные:
По мнению экспертов, жесткий контроль государственных выплат со стороны власти является оправданным, но сомневаются, что до 30% выплат могут быть незаконными.
"Это деньги налогоплательщиков, поэтому нужна прозрачность. При поквартирных проверках субсидиантов мониторинг недостаточен, так как является трудоемким и есть коррупционная составляющая. Когда инспекторы получат право контроля онлайн за реальными доходами и фактическим проживанием субсидиантов, которые могут в Украине числиться безработными и претендовать на госпомощь, а работать за рубежом, это на несколько миллиардов уменьшит выплаты", — сказал нам эксперт по субсидиям и комуслугам Андрей Никончук.
Антон Левицкий, консультант по вопросам соцзащиты Института местного развития, уверен, что незаконных получателей субсидий — не более 2—3%. По его мнению, больше мошенничества в других видах госпомощи.
"Есть немало злоупотреблений при получении помощи малообеспеченными и одинокими матерями: люди специально разводятся, скрывают, что работают за рубежом", - считает Левицкий.
Также эксперты считают правильным введение нормы о взыскании незаконно начисленных выплат через суд.
Напомним, что Госстат назвал долю субсидий в ресурсах граждан.
Ранее мы писали, что в правительстве показали, как будет работать монетизация субсидий.
Видео: РБК-Украина