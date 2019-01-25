Затормозил и сказал "выходи": водитель все-таки выгнал 21-летнюю студентку

Коллаж РБК-Украина

Одна из пассажирок утверждает, что в смерти девушки виновен водитель

По делу о замерзшей 8 января в лесу Ирине Дворецкой, у которой не нашлось денег на проезд, за что девушку высадили в лесу, обнародовали новую информацию. Нашелся свидетель, который рассказал, что именно водитель сказал девушке выйти.

Напомним, 10 января труп замерзшей 21-летней студентки Новоград-Волынского медицинского колледжа обнаружил ее отец-лесник между селами Перга и Рудня-Хочинская.

Ирина Дворецкая (фото: facebook.com)

Родная тетя студентки Надежда Типчук говорит, что семья Ирины нашла свидетеля, пассажирку из того же автобуса. По словам очевидицы, девушка, когда садилась на остановке, сразу же сказала водителю, что у нее есть лишь пять гривен, а надо было 27. Тем не менее, он взял ее в салон и всю дорогу ворчал, что, если нет денег, нечего ездить.

Свидетельница рассказала, что водитель Олег Желинский проехал семь километров от села, затормозил на остановке и сказал: "Выходи". Она вышла и осталась там одна".

Родные подали заявление в полицию и утверждают, что именно водитель виновен в смерти Ирины. Тетя девушки сокрушается, что водитель мог сразу отказать Ирине в проезде - тогда она осталась бы жива. Но он разрешил ей сесть и так жестоко поступил.

Водитель Олег Желинский (скриншот видео: YouTube/ТСН)

В полиции же утверждают, что они опросили свидетелей, и никто из них не подтвердил, что имел место конфликт. И они не имеют оснований для обвинения водителя, хотя смерть девушки и расследуется по статье "умышленное убийство". Правоохранители продолжают настаивать, что девушка вышла сама на остановке.

Родители девушки отказываются общаться с журналистами, поскольку уверены, что все равно не смогут добиться справедливости, так как компания-перевозчик, являющаяся монополистом в данном регионе, покрывает водителя.

Глава столичной юстиции Станислав Куценко прокомментировал происшедшее - он рассказал, какое наказание ждет водителя, если его вина все же будет доказана.