"Живые" деньги на руки: названа сумма, которую будут выдавать украинцам

На субсидии наличными украинцам уже выплатили несколько сотен миллионов гривен

Монетизация субсидий в Украине продолжается. Так, стало известно, что на эти цели украинцам уже выплатили наличными деньгами около 350 млн грн.

Тем временем вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что сейчас в Украине средний размер субсидий, которые будут давать наличными, составит 1676 гривен. Об этом он сказал селекторном совещании по вопросам монетизации субсидий и индексации пенсий.

"По нашим расчетам, примерно 3,5 млн хозяйств сегодня должны получать субсидии в виде наличных средств. Средний размер субсидии, по нашим последним расчетам, которую получат люди на руки, составит 1676 гривен. Напомню, что аналогичные суммы люди получат также в апреле и мае 2019 года", - прокомментировал Розенко.

По его словам, сегодня на выплату субсидий живыми деньгами в Ощадбанк уже было перечислено 1,7 миллиардов гривен, из которых уже выплачено 900 миллионов. При этом, заверил Розенко, через систему ПФУ уже выплачено 3 миллиардов гривен.

Он также вспомнил о том, что вокруг вопроса монетизации субсидий – множество мифов и манипуляций. Розенко сказал, что в правительстве не вводили никаких решений о том, чтобы ограничивать доступ к системе выплаты субсидий.

Фото: Украинцам стали выдавать субсидии наличными (РБК-Украина)

"В системе начисления субсидий ничего не изменилось. Никаких дополнительных критериев, никаких дополнительных ограничений, которые каким-то образом повлияли бы на механизм доступа к субсидиям", - отметил вице-премьер-министр Украины.

В то же время министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что сейчас обработано уже 43% от общего количества заявлений на назначение субсидий, поданных украинцами после 1 января 2019-го года.

Он рассказал, что лучше всего сейчас наладили работу системы в Полтавской области, где уже смогли обработать около 90% от общего количества заявлений. В Ивано-Франковской обработали 69%, а в Киевской и Львовской – 63% и 62% соответственно. В то же время отстает Одесская область. Там обработали только 27%, а в Черновицкой – и того меньше. Там успели обработать только 15% от общего количества всех заявок.

Кстати, у многих украинцев уже получается экономить на коммунальных услугах. У многих остается какая-то сумма выплат по субсидиям наличными, которую они могут потратить на другие цели. Например, на энергоэффективность, чтобы тратить еще меньше. Например, утепляют дом или ставят пластиковые окна.

Но в то же время, стало известно, что некоторые украинцы на оставшиеся от выплат деньги покупают шоколадные вафли.

Также юрист Станислав Куценко рассказал, как получить субсидию без усилий и даже не выходя из дома.

Видео: Что такое монетизация субсидий и как она будет проводиться (video.rbc.ua)