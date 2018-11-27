Лайфхаки, о которых вы не знали: советы юриста, как получить субсидию

Фото: Оформление субсидии в Украине (РБК-Украина)

Глава столичной юстиции Станислав Куценко призывает не верить мифам, и вместо этого самому убедиться, что субсидию оформлять не сложно

С началом отопительного сезона все больше украинцев задумываются о том, стоит ли им получить субсидию и рассуждают, подпадают ли они под категорию тех, для кого она предусмотрена. Механизм получения субсидии уже успел обрасти мифами. Так, юрист уже опроверг слухи о том, что украинцы даже разводятся, чтобы получить субсидию. Разговоры об этом оказались ложными.

Какие главные мифы царят вокруг субсидий? Какие основные советы для тех, кто хочет ее получить? С этими вопросами Styler РБК-Украина обратился к руководителю столичной юстиции Станиславу Куценко.

Станислав, какие главные мифы существуют вокруг субсидий в Украине?

Мифов о субсидии существует много. Миф №1 - ряд украинцев считает: если им начисляется субсидия, то они потом должны будут ее вернуть. Это абсолютно не соответствует действительности, потому что субсидия – это безвозвратная финансовая помощь, которая предоставляется государством для компенсации услуг жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому надо идти и оформлять субсидию, а возвращать ее не нужно.



Фото: Глава столичной юстиции Станислав Куценко (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)

Миф №2 – о том, чтобы субсидию сложно оформлять. Это говорят, я думаю, те, кто не пробовал этого делать. Сейчас есть два способа это сделать. Первый – физически прийти, и второй – подать заявку в Интернете. Те, кому сложно прийти, могут зайти на сайт Министерства социальной политики и там подать декларацию о доходах, соответствующее заявление, и если человек арендует жилье, то также представить договор аренды жилья. Других документов не нужно.

Миф №3. Люди думают, что даже когда идешь оформлять субсидию, тратишь на это усилия, то в результате получаешь буквально копейки. Если люди думают, что компенсация будет составлять сто-двести гривен, то уверяю - это неправда. Министерство определяет, что в среднем это 1500-1200 гривен, если брать среднее домохозяйство в Украине.

Миф №4. Заключается в том, что когда есть задолженность за коммунальные услуги, то субсидия якобы не начисляется. На самом же деле если человек заключил договор о реструктуризации, то есть договорился с ЖЭЖом или управляющей компанией, будет постепенно оплачивать долги, то на субсидию это никак не влияет. Ее можно и нужно оформлять.

Миф №5 касается того, что субсидию якобы не могут оформить пенсионеры. Это вообще абсурд, потому что субсидия как раз и предназначена для малообеспеченных людей, и они прежде всего имеют право ее получить.

Количество тех, кто получает субсидии, в этом году уменьшилось?

Да. Не миф, а точно правда, что сейчас количество тех, кто получает субсидию, уменьшилось где-то на 42%, потому что сейчас более скрупулезно проверяют тех, кто подает заявки (количество получателей субсидий в октябре 2018 года уменьшилось до 1,5 млн хозяйств, а средний размер субсидии вырос - ред.). Будет действовать так называемая верификация доходов и подтверждение того, что человек действительно имеет те доходы, которые указал.

Важно понять, что субсидии получает именно тот, кто их заслуживает. Для этого проверяется социально-демографическое состояние - где человек живет, какие у нее источники доходов, как она их получает, и это сопоставляется с тем, что человек указывает в декларации. Я рекомендую не верить мифам, а просто подать документы и получить субсидию.

Фото: “Я рекомендую не верить мифам, а просто подать документы и получить субсидию” - Станислав Куценко (nerc.gov.ua)

Следующий миф №6 заключается в том, что людей якобы наказывают за неправильно оформленные документы на субсидию. На самом деле никакого наказания нет. Оно может быть единственным – в случае недостоверности задекларированных данных субсидия не будет назначена. Но никакой административной, уголовной ответственности или штрафов за это предусмотрено! Кроме того, ошибки в декларации можно исправить и заново подать заявление.

Куда обращаться, если человек не согласен с вердиктом по начислению субсидии?

Это можно обжаловать в вышестоящем органе социальной защиты на уровне города, на уровне области, или обратившись непосредственно в Министерство социальной политики.

Если и этот вариант не устраивает, то можно обратиться в суд, и мы в этом помогаем: в центе правовой помощи Министерства юстиции дается консультация, как можно обжаловать механизм начисления субсидии, есть образцы заявлений. Кроме того, если человек является малообеспеченным, или участником Операции Объединенных Сил или членом их семей, а также люди с ограниченными возможностями, то такие люди имеют право на бесплатного адвоката от государства. Адвокат представляет интересы этого человека в суде.

Кстати, чтобы узнать, как можно себя защитить при получении субсидии, не обязательно идти физически в такой центр. Можно позвонить на телефон горячей линии.

0(800) 213 103 – телефон колл-центра правовой помощи. Там все то, о чем я сейчас говорю, будет разъяснено даже в телефонном режиме.

Сколько времени сейчас проходит от момента подачи заявления до вердикта, получит ли человек субсидию?

Задержек сейчас меньше. Ранее процесс назначения субсидии мог длиться до 1,5 месяцев. Сейчас декларируется десять дней, иногда бывает немного дольше. Основная причина как раз в том, что органы социальной защиты получают информацию о реальных доходах граждан от Государственной фискальной службы Украины.

Иногда люди откровенно не могут вспомнить, какие у них были дополнительные заработки. У кого-то были начисления бонусов в супермаркетах, например. Оказывается, это тоже надо писать в декларацию. И несколько гривен или несколько десятков гривен, если они не учтены - это уже ошибка в декларировании. Это кажется абсурдом, но, к сожалению, фискальная служба может предоставить такую информацию.

Фискальная служба имеет доступ к такой информации?

Она учитывает доходы, которые поступают по идентификационному номеру человека. Например, когда вы заполняете о себе данные в супермаркете – фамилия, имя, отчество, адрес, дату рождения, телефон. Тогда человек дает согласие на обработку персональных данных, и эта информация потом идет в супермаркет, супермаркет отчитывается перед налоговой, что он эти деньги перечислил человеку, и вы по идее должны с этой суммы заплатить налоги и потом их задекларировать.

Эти несколько десятков гривен могут сыграть плохую роль в получении субсидии, поэтому лучше этим поинтересоваться.

Фото: Ряд украинцев считает: если дают субсидию, то они потом должны ее вернуть. Это абсолютно не соответствует действительности” - Станислав Куценко (РБК-Украина)

Сейчас, насколько мне известно, есть услуга онлайн-проверки своих доходов. Фискальная служба сейчас тоже уже пошла вперед, и можно зайти на сайт и по своему идентификационному коду проверить, какие на вас были поступления. Это те лайфхаки, которые стоит знать украинцам, чтобы защитить себя.

Играют ли роль для получения субсидии доходы ближайших родственников – дочери или сына, мужа?

Учитываются те члены семьи, которые проживают в конкретном домохозяйстве. Человек может быть там даже не зарегистрирован. Нововведение – это начисления субсидий для тех, кто арендует жилье и при этом официально показал договор об аренде жилья и сам оплачивает коммунальные услуги. Он тоже имеет право получить субсидию. Кстати, это подсказка для тех, кто снимает квартиру. Я надеюсь, этим уже воспользовались все, кто знает об этом. А тем, кто узнал об этом впервые, такая информация пригодится.

Субсидия начисляется на одного из тех, кто проживает в квартире. При этом учитываются другие члены семьи. Я советую людям, у которых недавно было пополнение в семье, обязательно еще раз переподать документы, потому что когда членов семьи становится больше, сумма субсидии для них может увеличиться. К нам на приемы приходят граждане, консультируются, и мы им рекомендуем проверить свой статус, потому что размер компенсации с появлением нового члена семьи может стать выше. Опять-таки, повторюсь - заявку можно сделать онлайн, не выходя из дома.

Может ли государство использовать данные, представленные гражданами для субсидий, каким-то иным образом, не для назначения субсидии?

В целом, если говорить о диджитализации, то этим путем идут практически все страны мира. И в европейских странах, и в США, ведутся дискуссии по поводу того, где границы персонального пространства человека. Это вопрос дискуссионный, на который нет единого ответа. Конечно, будет определенная информация, которой будет владеть государство. Конституционный суд вынес решение, что Министерство финансов не имеет права на проверку информации о получении субсидий.

Но Министерство финансов все равно должно эту информацию каким-то образом проверить. В Министерстве считают, что данные о человеке к ним приходят деперсонифицированными, уже обезличенными. Но лично у меня возникает вопрос: каким образом можно оторвать счет в банке на человека от его фамилии, имени и отчества? Возможно, определять по идентификационному коду. Но за ним все равно стоит фамилия, имя и отчество человека, дата его рождения. Поэтому мне самому интересно, как дальше будет эта ситуация развиваться, ведь необходимо будет сверять декларации людей, поданные на субсидии с данными, которые реально содержатся в органах власти, и другого пути нет.

Фото: “Те, кто арендует жилье и официально показал договор об аренде жилья, тоже имеет право получить субсидию” - Куценко (РБК-Украина)

Я считаю, что должна быть найдена некая золотая середина, и она может заключаться в следующем: государство могло бы получать информацию общего доступа. Если есть реальные подозрения на сокрытие каких-либо доходов, что подтверждается свидетельством очевидцев, правоохранительными органами, и только тогда проводили бы проверку.

То есть человек, который подал заявку на получение субсидии, может рассчитывать на то, что его не привлекут к любой - уголовной или административной ответственности, если обнаружат по ней какие-то недостоверные данные?

Он на это может рассчитывать. Таких случаев еще не было, чтобы человека привлекали к ответственности за то, что он подал документы на оформление субсидии! Я считаю, что эти проверки могут осуществляться только по результатам представления декларации о доходах, которую ежегодно подают украинцы. И наша практика показывает, что в первую очередь интересуются декларациями представителей власти, народных депутатов. До рядовых граждан это еще не дошло и, мне кажется, дойдет еще не скоро.

К тому же, пока нет систем, которые бы проверяли эту информацию максимально верно. Для этого, я считаю, во всех органах власти должны действовать электронные реестры с максимально достоверной информацией, и эти реестры должны быть между собой связаны. Например, если человек берет кредит, должна быть система, которая бы проверила, не взял ли он кредит не только в другом банке, а в кредитных союзах, нет ли зарегистрированной у нотариуса долговой расписки о том, что он одолжил средства.

Ключевая вещь в том, что реестры должны быть созданы, они должны между собой взаимодействовать, и только тогда будет полная картина по человеку, по его доходам, по его судимостям и так далее.

Наши реестры (реестры Минюста – ред.) давно работают. Они являются открытыми. В 2015 году были открыты реестры вещных прав и мы узнали, у кого какой есть бизнес. Министерство юстиции сейчас работает над тем, чтобы объединять все свои реестры. У нас их 21, и мы хотим из них сделать один. Но, насколько я знаю, многие органы власти до этого еще не дошли.

Напомним, ранее глава столичной юстиции подробно объяснил, какие документы нужны для получения субсидии.

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