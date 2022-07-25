Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Как россияне вывозят украинцев за их же деньги в Москву

В Facebook и других социальных сетях есть множество групп, посвященных пассажирским перевозкам из Украины в разные страны Европы.

Однако среди объявлений в таких сообществах часто можно натолкнуться на объявления о маршрутах "Украина - Москва - Украина". И обязательно "без пешего перехода, без предоплаты".

Причем автобусы в РФ едут почти из всех городов: Днепра, Винницы, Тернополя, Львова…

Примеры объявлений о поездках в Москву из Украины

Ездят эти автобусы через Европу (например, через Латвию, Литву, Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию). А курируют перевозки зачастую люди с российскими номерами, о чем свидетельствует код +79 (или белорусскими - с кодом +375).

Примеры объявления о поездках в Москву из Украины

Отметим: в объявлениях указывают, что "места быстро заканчиваются". Если это правда, то выходит, что довольно много украинцев действительно пользуются услугами по езде в РФ...

Следует также добавить, что абсолютно все объявления о пассажирских перевозках из Украины в европейские страны публикуются на украинском языке. Но все, что касается РФ - исключительно на русском.

По факту имеем два вопроса.

Первый: неужели даже сегодня есть украинцы, которые готовы ездить в страну, убивающую их родственников, друзей и детей? Второй: почему подобные перевозчики имеют возможность работать в нашей стране и при этом даже не стесняются рекламировать свои услуги?