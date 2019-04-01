Было жутко осознавать: в Киеве стартует важный проект о пожизненно осужденных женщинах

Либретто написала драматург Татьяна Киценко на базе интервью с осужденными на пожизненное заключение женщинами. После премьеры в столице постановку покажут в Одессе, Днепре, Харькове. Ее социальный эффект усилили целым рядом правозащитных мероприятий, к реализации которых примкнули специалисты с мировыми именами.

Эксклюзивно для Styler Татьяна Киценко рассказала, как создавался проект и о том, как она записывала интервью с пожизненно заключенными женщинами.

"В 2013 году я приехала в Харьков и, собирая материал для пьесы "Моя милиция меня", общалась с представителями Харьковской правозащитной группы (ХПГ), - рассказывает Татьяна Киценко. - Именно тогда узнала о 24-х женщинах, отбывающих пожизненное заключение, моментально захотела написать очередной текст".

Однако за 5 лет идея трансформировалась, рассказывает она.

"Мне захотелось не просто создавать искусство ради искусства, а делать что-то действительно полезное для всех. Летом 2018 мы разработали проект "Довічно важливо" и, заручившись поддержкой двух серьезных правозащитных организаций - European Prison Litigation Network и ХПГ, – подали от общественной организации "Театральная платформа" заявку на программу Culture Bridges - и выиграли грант", - говорит Татьяна.

Татьяна Киценко во время работы над проектом записала интервью с пожизненно заключенными женщинами (предоставлено автором)

"Довічно важливо" состоит из креативной составляющей, в которую вошли документальная "ПЕНІТА.опера" и концептуальная фотовыставка Руси Асеевой. А также целого ряда правозащитных мероприятий: двух конференций, презентаций специализированной литературы, образовательной программы для осужденных.

К проекту любезно присоединились экс вице-президент ЕКПЧ Франсуаза Тулкенс (Françoise Tulkens, Франция), председатель общественного объединения Ban Public Бенуа Давид (Benoît David, Франция), профессор Ноттингемского университета Дирк Ван Зил Смит (Dirk Van Zyl Smit, Великобритания), экс-омбудсмен по делам пенитенциарных учреждений Жан-Мари Деларю (Jean-Marie Delarue, Франция), Президент Европейского комитета по предотвращению пыток Николай Гнатовский и другие правозащитники с мировыми именами.

"Просто удивительно, как все развернулось. А начали с малого: как куратор и драматург проекта я получила разрешение пенитенциарной службы (Державна кримінально-виконавча служба України) и дважды съездила в Качановскую колонию: именно там отбывают наказание все пожизненно заключенные женщины. У четырех из них взяла интервью. Фотограф Руся Асеева собрала фото- и видеоматериалы," – комментирует Татьяна.

По ее словам, докудрама может базироваться на любом документальном материале – это может быть хоть камень с мостовой.

Фото: Фото из коллонии, где отбывают наказание пожизненно заключенные (Руся Асеева)

"Однако я люблю интервью: с живыми людьми можно не просто поговорить, их можно почувствовать. Неоднократное общение с донорами историй дало возможность более доверительного общения. Тем более что была возможность поговорить с осужденными наедине. Да, я понимала: женщины могут где-то лукавить. Это такое понятное желание: приукрасить, мифологизировать собственную биографию. Однако для меня важно было понять, что передо мной за люди и почему они здесь оказались.

"В первые полчаса, признаться, было жутковато осознавать: вот перед тобой сидит убийца. И главным потрясением было увидеть среди осужденных обычных девчонок - молодых и красивых. Нет, я не оправдываю их преступления. И сочувствую родственникам потерпевших. Однако в той же степени сочувствую и этим осужденным. Самая младшая из респонденток, Катерина Щука, 1982-го года рождения. Сколько ей еще сидеть? 40, 50, 60 лет?? Учитывая, что среди пожизненниц, с которыми я общалась, серийных убийц нет, считаю, это слишком", - уверена драматург.

Фото: Татьяна получила разрешение пенитенциарной службы и дважды съездила в Качановскую колонию (Руся Асеева)

12 марта 2019 года Европейский суд по правам человека осудил практику пожизненных приговоров, так как "в Украине нет реальной перспективы освобождения от этого наказания".

"К тому же, по мнению правозащитников, около 4% пожизненников вообще не совершали преступлений, за которые отбывают наказание. И довольно большой процент тех, чья степень вины вовсе не отвечает суровому приговору. Каждый человек имеет право на справедливое правосудие. Вместе с тем, в Украине даже не существует механизма исправления судебных ошибок. И это еще одна проблема, которую мы поднимаем. Конечно, работала я только с женщинами: для меня как драматурга было важно максимально сузить тему, и, безусловно, сыграл роль мой гендер", – рассказывает драматург.

Фото: Проект "Довічно Важливо" - о непростых, но важных вещах (Руся Асеева)

Тем не менее, "Довічно важливо" стремится к изменениям в обществе, в законодательстве, которые коснутся абсолютно всех, уверена она.

"С одной стороны, осужденные на пожизненное, надеюсь, получат надежду на условно-досрочное освобождение – пусть через 20, 25 лет. Надо надеяться, невинные будут выпущены на свободу. Однако самая многочисленная группа людей, на которую нацелен проект, - широкая общественность. Общество попросту отреклось от пожизненников – согласно всеобщему мнению, "потерянных", "конченых"", - говорит Татьяна.

Мы же говорим: они такие же люди, подчеркивает она.

"И вместо того, чтобы просто убрать их с глаз подальше, может, лучше разобраться, почему каждый из них переступил черту? Как научить этих людей "мирной жизни"? Ответы на эти вопросы помогут и при ресоциализации бывших осужденных, и при разработке мер, направленных на сокращение преступности".

"Совершенно неслучайно такими проблемами все чаще начинает заниматься театр: у него имеются все средства, чтобы поднимать подобные острые проблемы. "ПЕНІТА.опера" уникальна своей масштабностью: в реализации только креативной части задействованы около 30 человек. Это профессиональная команда: достаточно сказать, что музыку к опере написал композитор Золтан Алмаши, ставит ее режиссер Максим Голенко, художник-постановщик – Макс Афанасьев. Верю, результат будет достойным. И наши совместные с правозащитниками усилия будут эффективны и социально полезны", - резюмирует драматург.

Фото: Оперу также представят в Качановской колонии, где постановку увидят осужденные (Руся Асеева)

Напомним, "ПЕНІТА.оперу" покажут 11 апреля в Киеве. А также 21.04– в Одессе, 23.04 – в Днепре, 26.04 – в Харькове.

25 апреля оперу представят в Качановской колонии, где постановку увидят осужденные.

Полная программа мероприятий проекта "Довічно важливо" - здесь.

Проект реализует ОО "Театральная платформа" в партнерстве с European Prison Litigation Network, а также Национальным союзом композиторов, "Киевской Камератой", Харьковской правозащитной группой. Проект реализуется при поддержке программы Culture Bridges, финансируемого Европейским Союзом и осуществляется Британским Советом в Украине в партнерстве с EUNIC - Сети национальных институтов культуры Европейского Союза. Проект поддерживает Народный депутат Украины Александр Грановский.

Напомним, ранее стало известно, что Радован Караджич обжалует пожизненное заключение.

Кроме того, суд в России вынес приговор украинцу Павлу Грибу.