Змеиный праздник: что нельзя делать и главные приметы дня

Наши предки верили, что в этот день змеи выползали из нор
Какой сегодня праздник. 12 июня наши предки называли Змеиным. В народном календаре 12 июня — Исаакий-змеевик, Исакиев день. Покровителем этого дня считается преподобный Исаакий, игумен обители Далматской.
Православные отмечают день памяти преподобного Исаакия исповедника. Во время гонений в Константинополе был брошен в овраг из-за просьбы не истязать верующих. Исаакий предсказал императору, что тот умрет скорой смертью. Так и произошло. В этот день нельзя врать, ругаться и выполнять тяжелую работу.
В старину считалось, что все змеи 12 июня выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить: змеи идут поездом на свои свадьбы и каждого встречного готовы жалить без милосердия.
Также существовало поверье, что люди рожденные в этот день могут исцелять от змеиных укусов.
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Автор: Людмила Жукова