Знаки Зодиака, которые встретят свою судьбу до конца 2022-го года

"Энергия трио Венера, Юпитер и Меркурий позволит вам жить в романтической идиллии, которая заставит их забыть о разочаровании прошлого", - говорят эксперты.

Телец

В течение второй половины 2022 года Тельцы откроют свои сердца любви. Уже в конце июля энергетика трио Венера, Марс и Уран позволит уроженцу этого знака нацелиться на человека, который наполнит его сердце любовью и скрасит дни.

Управляемый Венерой, планетой любви, Телец будет очень романтичным и любящим с человеком, который разделит их жизнь.

Лев

Любовная жизнь этого знака Огня перевернется с ног на голову в течение второй половины 2022 года, особенно летом. Случайная встреча порождает прекрасную историю любви. Август станет возможностью для уроженцев этого знака поделиться "моментами" со своим партнером.

Когда Лев полюбит, он серьезно втянется в отношения и будет очень щедр в отношении человека, которого любит.

Стрелец

Этот любитель свободы и путешествий не избежит стрел Купидона во второй половине этого 2022 года. Приход Меркурия в знак Льва в июле позволит ему почувствовать неожиданную любовь с первого взгляда. Сильные эмоции переполнят его сердце, которое теперь будет биться лишь из-за одного человека.

В течение второй половины 2022 года представитель этого знака будет предан своим новым романтическим отношениям. Хорошие моменты, которые Стрелец проведет с любимым человеком, поможет им сблизиться и укрепить связь.