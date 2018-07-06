В Луцке спасли двухмесячного тигренка (фото, видео)

Животное приходится внучкой тигрицы из Киевского зоопарка

В Луцком зоопарке выходили двухмесячного тигренка по кличке Триша. Сразу после рождения от животного отказалась мама. Выхаживали детеныша работники Луцкого зоопарка. Всего пару дней назад в зверинце решили показать маленького тигра публике, однако гладить было строго запрещено. Об этом сообщили на странице зоологического парка в соцсети Facebook.

Трише всего два месяца. Первые сутки ее кормили каждые два часа, а если она не вставала – приходилось будить, передает "24 канал".

Фото: Триша (facebook.com/zoolutsk)

Фото: Триша (facebook.com/zoolutsk)

Тришей тигренка назвали в честь бабушки, которая живет в Киевском зоопарке. За два месяца тигренок окреп, стал игривым. В зоопарке кормят животное в основном молоком, белой рыбой, говядиной или телятиной.

Видео: В зоопарке выходили тигренка (YouTube/Андрій_Гнатюк)

"Первые два месяца у нее были чисто молочные смеси, адаптированные к кошачьим. Теперь у нее в рационе есть говядина, телятина, перепелиные яйца и морская рыба. Когда она родилась, у нее вес был 1 килограмм. Сейчас ее вес уже 5,5 килограммов", – рассказала директор Луцкого зоопарка Людмила Денисенко.

После публикации фотографии тигренка в сети, количество посетителей зоопарка значительно возросло. Триша стала главной звездой, причем увидеть ее можно было не в вольере.

На прогулку Тришу выпускают три раза в день. Остальное время тигренок спит. Когда животное подрастет, ее поместят в вольер.

Стоит отметить, что пока остается неизвестным, останется ли Триша в Луцке. Для содержания животного необходимо построить в зоопарке отдельную клетку, а места на территории нет.

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