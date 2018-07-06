У Луцьку врятували двомісячне тигреня (фото, відео)

Тварина доводиться внучкою тигриці з Київського зоопарку
У Луцькому зоопарку виходили двомісячного тигреня на прізвисько Тріша. Відразу після народження від тварини відмовилася мама. Виходжували дитинча працівники Луцького зоопарку. Всього пару днів назад в звіринці вирішили показати маленького тигра публіці, однак гладити було суворо заборонено. Про це повідомили на сторінці зоологічного парку у соцмережі Facebook.
Тріші всього два місяці. Перші добу її годували кожні дві години, а якщо вона не вставала – доводилося будити, передає "24 канал".
Фото: Тріша (facebook.com/zoolutsk)
Фото: Тріша (facebook.com/zoolutsk)
Трішею тигреня назвали на честь бабусі, яка живе у Київському зоопарку. За два місяці тигреня зміцніло, стало грайливим. У зоопарку годують тварину в основному молоком, білою рибою, яловичиною або телятиною.
Відео: У зоопарку виходили тигреня (YouTube/Андрій_Гнатюк)
"Перші два місяці у неї були чисто молочні суміші, адаптовані до котячих. Тепер у неї в раціоні є яловичина, телятина, перепелині яйця і морська риба. Коли вона народилася, у неї вага 1 кілограм. Зараз її вага вже 5,5 кілограмів", – розповіла директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
Після публікації фотографії тигреня в мережі, кількість відвідувачів зоопарку значно зросла. Тріша стала головною зіркою, причому побачити її можна було не у вольєрі.
На прогулянку Трішу випускають три рази на день. Решту часу тигреня спить. Коли тварина підросте, її помістять у вольєр.
Варто відзначити, що поки залишається невідомим, чи залишиться Тріша в Луцьку. Для утримання тварини необхідно побудувати окрему клітку в зоопарку, а місця на території немає.
Раніше повідомлялося, що Миколаївському зоопарку після жахливої трагедії подарували рідкісна тварина.
Акція за заборону виробництва хутра в Україні (відео: STYLER.rbc.ua)