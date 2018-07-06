У Луцьку врятували двомісячне тигреня (фото, відео)

Тварина доводиться внучкою тигриці з Київського зоопарку

У Луцькому зоопарку виходили двомісячного тигреня на прізвисько Тріша. Відразу після народження від тварини відмовилася мама. Виходжували дитинча працівники Луцького зоопарку. Всього пару днів назад в звіринці вирішили показати маленького тигра публіці, однак гладити було суворо заборонено. Про це повідомили на сторінці зоологічного парку у соцмережі Facebook.

Тріші всього два місяці. Перші добу її годували кожні дві години, а якщо вона не вставала – доводилося будити, передає "24 канал".

Фото: Тріша (facebook.com/zoolutsk)

Фото: Тріша (facebook.com/zoolutsk)

Трішею тигреня назвали на честь бабусі, яка живе у Київському зоопарку. За два місяці тигреня зміцніло, стало грайливим. У зоопарку годують тварину в основному молоком, білою рибою, яловичиною або телятиною.

Відео: У зоопарку виходили тигреня (YouTube/Андрій_Гнатюк)

"Перші два місяці у неї були чисто молочні суміші, адаптовані до котячих. Тепер у неї в раціоні є яловичина, телятина, перепелині яйця і морська риба. Коли вона народилася, у неї вага 1 кілограм. Зараз її вага вже 5,5 кілограмів", – розповіла директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко.

Після публікації фотографії тигреня в мережі, кількість відвідувачів зоопарку значно зросла. Тріша стала головною зіркою, причому побачити її можна було не у вольєрі.

На прогулянку Трішу випускають три рази на день. Решту часу тигреня спить. Коли тварина підросте, її помістять у вольєр.

Варто відзначити, що поки залишається невідомим, чи залишиться Тріша в Луцьку. Для утримання тварини необхідно побудувати окрему клітку в зоопарку, а місця на території немає.

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