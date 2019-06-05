Центр спасения животных: уникальная команда просит о помощи

Шестого июня истекает срок, за который киевляне могут поддержать проект создания городского Центра спасения животных.

Инициаторы проекта – известная многим киевлянам команда по спасению животных Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Пятый год команда занимается сложнейшими задачами - оказывает помощь попавшим в беду животным в ситуациях, когда спасение иной раз кажется невозможным. Например, часто животные застрявают в конструкциях дома, подвалах, водосточных трубах. Очень часто приходится снимать с деревьев котов, которые за долгое время так и не сумели спуститься сами. Случается иметь дело также с экзотическими животными и с птицами.

Центр спасения животных хотят открыть в Киеве

"За это время мы накопили информацию по спасению животных из чрезвычайных ситуаций, наработали уникальные технологии и алгоритмы для проведения спасательных операций. Полученного опыта уже достаточно, чтобы поделиться им с городом", - рассказывают участники команды.

Недавно KARG приняли решение инициировать создание Центра спасения животных в Киеве. Для этого команда подала проект №1652 на участие в Общественном бюджете Киева на 2020 год.

Центр спасения животных хотят открыть в Киеве

В планах - создание городской службы по спасению животных на базе КП "Киевская городская клиника ветеринарной медицины", которая должна работать аналогично нашей Команде KARG.

"Если проект победит, есть шанс, что ситуация со спасением животных в Киеве заметно улучшится", - уверены спасатели.

Центр спасения животных хотят открыть в Киеве

На данный момент петицию на сайте подписали чуть более двух тысяч людей, однако этого мало. KARG просит поддержать их инициативу, проголосовав, и потратив перед этим пару минут на просмотр короткого ролика с инструкцией по голосованию.

KARG просит поддержать их инициативу

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