Центр порятунку тварин: унікальна команда просить про допомогу

Шостого червня закінчується термін, коли кияни можуть підтримати проект створення міського Центру порятунку тварин.

Ініціатори проекту - відома багатьом киянам команда з порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group (KARG). П'ятий рік команда займається надскладними завданнями: надає допомогу тваринам, що потрапили в халепу, в ситуаціях, коли порятунок подекуди здається неможливим. Адже часто тварини застряють у конструкціях будинку, підвалах, водостічних трубах. Дуже часто доводиться знімати з дерев котів, яким тривалий час не вдається зробити це самостійно. Трапляється мати справу також з екзотичними тваринами і з птахами.

"За цей час ми накопичили інформацію з порятунку тварин у надзвичайних ситуаціях, напрацювали унікальні технології і алгоритми для проведення рятувальних операцій. Отриманого досвіду вже досить, щоб поділитися ним з містом", - розповідають учасники команди.

Центр порятунку тварин хочуть відкрити в Києві

Нещодавно KARG прийняли рішення - ініціювати створення Центру порятунку тварин в Києві. Для цього команда подала проект №1652 на участь в Громадському бюджеті Києва на 2020 рік.

У планах - створення міської служби порятунку тварин на базі КП "Київська міська клініка ветеринарної медицини», яка повинна працювати аналогічно команді KARG.

"Якщо Проект переможе, є шанс, що ситуація з порятунком тварин в Києві суттєво поліпшиться", - впевнені рятувальники.

Центр порятунку тварин хочуть відкрити в Києві

На даний момент петицію на сайті підписали трохи більше двох тисяч людей, однак цього мало. KARG просять підтримати їх ініціативу, проголосувавши, та витративши перед цим пару хвилин на перегляд короткого ролика з інструкцією по голосуванню

Центр порятунку тварин хочуть відкрити в Києві

Центр порятунку тварин хочуть відкрити в Києві

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