"4 собаки, соковыжималка и личный помощник": Педан показал, что у него в сумке (видео)

Украинский ведущий в 36 лет стал блогером

Украинский телеведущий Александр Педан недавно начал снимать видео юмористического характера для своего блога в YouTube. 4 июля новоиспеченный блогер выложил забавную пародию под названием "Что в сумке у Александра Педана", анонсировав выпуск в Instagram. Пользователи очень бурно отреагировали на рекламный ролик, который стал частью пародии.

"Вы уже пробовали Perdol?" — написал в подписи к опубликованному видео сам Педан.

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos) 6 Лип 2018 р. о 7:13 PDT

Видео: (instagram.com/pedanos)

В комментариях к видеозаписи поклонники посмеялись с каламбурного названия рекламируемого средства для стирки и даже выделили "любимые моменты". Некоторые обратились к значению слова на другом языке, обвинив блогера в нецензурной речи.

"Круто", "Бомбезно))","На украинском давай", "Пердель з польської х*єй, я пердолю - я х*єю", "Они наверное не знают, что это значит на польском!", "Оч классное видео получилось", "Саша, это очень смешно)))", — пишут пользователи социальной сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/pedanos

В полном ролике пародии на блогеров Александр Педан показал, что находится в его сумке. Ирония видео, по мнению поклонников новоиспеченного блогера в том, что Педан показывает никого не интересующую сторону жизни авторов многих YouTube-каналов.

Видео: Что в сумке у Александра Педана (youtube.com/ПЕДАН МОЖЕТ)

Напомним, что известный телеведущий Александр Педан поделился любимыми направлениями для отдыха.

Видео: (video.rbc.ua)