Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Джамала заинтриговала кадрами с отдыха (фото)

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 06:53
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица запостила серию снимков из места с красивой природой

Популярная украинская певица Джамала вместе со своим мужем и маленьким сыном отправилась отдыхать в место с красивой природой. Фото с отдыха появилось в ее Instagram.

Фото с отдыха (instagram.com/jamalajaaa)

Точно известно, что Джамала поехала в гости к сестре Эвелине, но куда именно поехала певица с семьей – неизвестно, поскольку фото не подписаны, а просто отмечены хештегом family. Геолокация также не указана, однако, судя по пейзажу на снимке, где муж певицы плещется в воде с ребенком, местность очень похожа на Турцию.

Джамала также запостила серию милых семейных снимков.

 

Фотографии с отдыха (instagram.com/jamalajaaa)

На серии фотографий она обнимается с сестрой, а в одной из своих публикаций Джамала отметила, что "уже не хочет, чтобы лето заканчивалось". 

Поклонники Джамалы в комментариях к постам искренне удивились тому, что ее маленький сын Эмир-Рахман уже плавает и попытались угадать, где же именно отдыхает певица с мужем Сейит-Бекиром, в основном предполагая, что это Турция или Черногория, но украинская звезда не ответила, сохранив интригу. Также ей и ее семье подписчики пожелали хорошего отдыха.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, Джамала уже не в первый раз публикует семейные фото, недавно она запостила фото с отцом и трогательно поздравила его с днем рождения.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины?

"Счастье здесь": Джамала поделилась трогательным фото вместе с сыном "Счастлива": Джамала в стильном наряде поделилась фото с Leopolis Jazz Fest
Теги: отдых, Джамала, семья
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь