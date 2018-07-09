Джамала заинтриговала кадрами с отдыха (фото)

Певица запостила серию снимков из места с красивой природой

Популярная украинская певица Джамала вместе со своим мужем и маленьким сыном отправилась отдыхать в место с красивой природой. Фото с отдыха появилось в ее Instagram.

Фото с отдыха (instagram.com/jamalajaaa)

Точно известно, что Джамала поехала в гости к сестре Эвелине, но куда именно поехала певица с семьей – неизвестно, поскольку фото не подписаны, а просто отмечены хештегом family. Геолокация также не указана, однако, судя по пейзажу на снимке, где муж певицы плещется в воде с ребенком, местность очень похожа на Турцию.

Джамала также запостила серию милых семейных снимков.

Фотографии с отдыха (instagram.com/jamalajaaa)

На серии фотографий она обнимается с сестрой, а в одной из своих публикаций Джамала отметила, что "уже не хочет, чтобы лето заканчивалось".

Поклонники Джамалы в комментариях к постам искренне удивились тому, что ее маленький сын Эмир-Рахман уже плавает и попытались угадать, где же именно отдыхает певица с мужем Сейит-Бекиром, в основном предполагая, что это Турция или Черногория, но украинская звезда не ответила, сохранив интригу. Также ей и ее семье подписчики пожелали хорошего отдыха.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, Джамала уже не в первый раз публикует семейные фото, недавно она запостила фото с отцом и трогательно поздравила его с днем рождения.

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