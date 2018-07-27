"Это было бы дешевле": Макаревич объяснил свои слова о покупке Россией Крыма

Фото: Андрей Макаревич (wikimedia.org/Mark_Nakoykher)

Музыкант заявил, что его слова – метафора

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич объяснил свои слова о том, что Россия должна была купить Крым. Об этом он сказал в комментарии российскому РБК.

Накануне музыкант заявил, что если РФ был необходим Крым, то она могла найти другие способы для его получения.

"Украсть – плохо, а купить – хорошо", – сказал артист.

Андрей Макаревич добавил, что РФ должна была возвращать себе полуостров мирным путем.

"Если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле", — объяснил свои слова музыкант.

Ранее Андрей Макаревич объяснил, почему российские телеканалы резко сократили упоминание Крыма и Украины.

По мнению артиста, это было сделано из-за Чемпионата мира по футболу 2018, финальная часть которого происходит в России, поскольку в данный момент нужно "делать хорошее лицо". Другой причиной является то, что Крым и Украина стали надоевшей темой.

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