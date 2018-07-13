"Лично меня беспокоит": Владимир Зеленский рассказал о наболевшем

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также шоумен объяснил видеообращение к Святославу Вакарчуку

Известный украинский продюсер и шоумен Владимир Зеленский рассказал о том, что его беспокоит и почему записал обращение Вакарчуку по поводу выборов в президенты. Об этом говорится в его интервью изданию "Комсомольская правда".

Артист сообщил, что планируется продолжение сериала "Слуга народа", но он пока не знает будет ли оно в формате фильма или сериала. О чем может быть продолжение любимого украинцами сериала, он ответил: " Мы не поворачиваем творчество под политику. Но есть темы наболевшие. Понятно, что это тема спокойствия в стране, тема целостности нашей страны…".

Также Зеленский сказал, какие темы для него сейчас лично наболевшие: "Лично меня беспокоит… Я не могу смотреть на то, как люди лазят по мусорникам. Ну не могу я просто на это смотреть! Мы с ребятами даже "штормили" эту тему в "Слуге народа". Это реальная проблема. Хочется о каких-то реальных и правдивых вещах говорить, которые не только важны для нас творчески, но и которые действительно "болят"".

"Любая страна держится на людях. И, наверное, это история о том, что огромное количество людей, у которых крепкие плечи, я сейчас говорю о молодежи, уезжают за рубеж. Их там становится все больше и больше", - добавил он.

По поводу ситуации с Вакарчуком шоумен рассказал, что не собирался связываться с политикой, но просто хотел в такой форме обратиться к музыканту.

"Честно говоря, я не старался кому-то из вышестоящих щекотать нервишки. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир. Это они в нем живут. А мы, "Квартал 95", как я считаю, живем в совершенно другом мире. Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее. Поэтому Славу я и спросил", - сообщил Зеленский.

Также он рассказал, что пока никакого ответа на это не поступило. "Но это было очень прикольно. Все об этом говорят. Поэтому я и решил в такой форме обратиться к нему", - добавил артист.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. На своей странице в соцсети Instagram шоумен опубликовал видео, в котором обратился к гражданам Украины и, вероятно, к Святославу Вакарчуку.

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