"Перемены на лицо": Ани Лорак поразила фанатов внешним преображением (фото)

Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

Певица появилась в Москве на предпремьерном показе мультфильма, в котором озвучила главного персонажа

Известная украинская певица Ани Лорак, которая продолжает активную гастрольную деятельность в РФ, поразила поклонников внешним преображением. После скандала вокруг измены ее мужа, Мурата Налчаджиоглу, артистка на некоторое время пропала из соцсетей, чем обеспокоила своих фанов. В воскресенье, 19 августа, звезда поделилась на странице в Instagram ярким снимком с предпремьерного показа в Москве нового мультфильма "Принцесса и дракон".

Как сообщила Ани Лорак, в новой анимационной картине она приняла участие в дубляже.

"Предпремьерный показ мультфильма "Принцесса и дракон", где я озвучиваю роль принцессы Варвары. Пусть добро всегда побеждает зло не только в сказках, но и в жизни. Саундтрек к мультфильму "Ты поверишь в чудо" в моем исполнении уже доступен на всех цифровых площадках!" - написала артистка.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Отметим, что певица посетила показ мультфильма вместе с дочкой Софией. Обе с улыбкой позировали фотографу возле куклы-дракона.

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

Поклонники звезды заметили, что у Ани новая стрижка и выглядит она посвежевшей.

"Рада за Вас, перемены на лицо, дочь стала на фото чаще улыбаться и похоже делает это искренне", - прокомментировала юзер под ником jarkihdiana.

"Классно! Вы все успеваете. Отличный пример для подражания для Ваших поклонников!" - считает другая фанатка артистки.

"Вот дочка-то мамой гордится! И мультик, и мама супер!" - отметила nina_bfkuna_finance.

"Прилестные принцессы", - похвалила Лорак одна из подписчиц.

"Очень красивая стрижка и очень красивое платье у Софии", - добавила одна из поклонниц артистки.

Отметим, что фото Лорак прокомментировал и ее муж Мурат, который зарегистрирован в Instagram как muratnalca. Он оставил два сердечка, что заметили многие подписчики певицы.

Скриншоты поста (instagram.com/anilorak)

Напомним, известная российская телеведущая Алена Водонаева прокомментировала измену мужа Ани Лорак. Звезда считает, что партнер, находящийся в браке с публичным человеком, больше других обязан осознавать свою ответственность.

"Мужчина, который изменяет своей жене и не умеет "заметать следы" — м*дак. В нашем случае партнер, о котором идет речь, находящийся в "публичном" браке и мужчина, изменяющий жене — это один и тот же человек", - рассуждает она.

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось, что муж Ани Лорак неоднократно изменял своей супруге.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

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