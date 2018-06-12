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Роксолана спустя 20 лет: Ольга Сумская удивила фанов легендарным образом (фото, видео)

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 10:35
Фото: Ольга Сумская (facebook.com osumska)
Фото: Ольга Сумская (facebook.com osumska)

Сумская предстала в образе Роксоланы – героини культового одноименного украинского сериала 90-х годов

Народная артистка Украины Ольга Сумская удивила своих фанов потрясающими снимками в легендарном образе. Снимки и видео она опубликовала на своей странице в Іnstagram.

Известно, что 11 июня в 19:00 в Национальной филармонии Украины состоялся тематический концерт "Музыка, на которую вдохновила Роксолана / Хюррем Султан".

Посольство Республики Турция в сотрудничестве с Министерством культуры Украины организовала концерт-рассказ, где впервые были собраны все музыкальные произведения, посвященные Роксолане.

На этом мероприятии Сумская предстала в образе Роксоланы – героини культового одноименного украинского сериала 90-х годов.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Как известно, в этом сериале Ольга сыграла главную роль Насти Лисовской – Роксоланы.

Пользователи соцсети восхитились потрясающим образом любимой актрисы и вспомнили культовый сериал, который был популярным около двадцати лет назад.

"Обязательно необходимо снять продолжение "Роксоланы"! Потому наша Гюрем в разном возрасте прекрасна! Можно объединить современный и прошлый фильм: таким образом, словно Гюрем в почтенном возрасте вспоминает всю свою жизнь, и кадры из картины, где Оля еще совсем юная - только придадут изюм и магии новому фильму!", - рассуждают юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

"Роксолана" возвращается! Надо было вас в "Величественный век" пригласить туркам, вот это была бы бомба!" - добавили пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

"Роксолана" - украинский костюмно-исторический телесериал о жизни Хюррем Хасеки-султан, известной в Европе как Роксолана.

Экранизация романа О. Назарука. 1-2 сезоны были сняты в 1997 году (12 и 14 серий), третий - в 2003 году (24 серии).

Скриншот: Ольга Сумская в роли "Роксоланы" (скриншот из сериала)

По словам исполнительницы главной роли Ольги Сумской, сериал снимался на русском языке и уже потом переозвучивался на украинский.

Скриншот: Ольга Сумская в роли "Роксоланы" (скриншот из сериала)

Ранее сообщалось, что Ольга Сумская показала раритетное фото с отдыха в Крыму. На снимке Ольга Сумская позирует в стильном купальнике рядом со своим мужем Виталием Борисюком.

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Теги: Ольга Сумская
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